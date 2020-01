Der erste Spaziergang des Jahres in Oberpöllnitz

Bei bester Stimmung und ohne Anzeichen von Silvester-Müdigkeit machten sich am Mittwochvormittag knapp 60 Teilnehmer des Neujahrsspaziergangs des 1. Triptiser Stadt- und Festvereins auf den Weg, um auf der bis zu zehn Kilometer langen Strecke etwas über Oberpöllnitz und sein Umfeld zu erfahren.

Angeführt wurde die Gruppe von Matthias Schumann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, an dessen Landhotel und Gasthof „Zur Goldenen Aue“ der Spaziergang auch seinen Anfang nahm. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer waren angereiste Silvestergäste des Hauses und so war das, was Schumann zu erzählen hatte für viele neu. Zu Beginn wurde angekündigt, dass wohl nicht jeder die volle Distanz wird mitlaufen wollen und jederzeit die Möglichkeit bestehe auf Alternativrouten zum Ausgangspunkt zurückzukehren.

Großbrand zerstörte Harmonikafabrik

Erklärungen zur Historie von Oberpöllnitz. Foto: Martin Schöne

Mal im Gehen, mal vor versammelter Runde auf seinen Wanderstab gelehnt, erläuterte Matthias Schumann gleich zum Auftakt die Besonderheit der Fabrikshäuser gleich neben dem Dorfteich. Diese Wohnhäuser seien im Zusammenhang mit einer früher dort angesiedelten Fabrik für Musikinstrumente entstanden, die lange das Leben in Oberpöllnitz geprägt hatte. „Die größte Thüringens“, unterstrich er und beschrieb die Entwicklung der „Friedrich Töpel Harmonikafabrik“ bis hin zu einem zerstörerischen Großbrand im Jahr 1973 und dem späteren Abriss des vierstöckigen Ziegelbauwerks.

Bevor die Wandergruppe in Richtung Rundschloss weiterzog, rückte Schumann auch den Dorfteich ins Rampenlicht, um den es jahrelang nicht besonders gut gestanden habe. Die Einleitung von Abwasser hätte das Gewässer früher zu einer Jauchegrube gemacht. Dank verschiedener Maßnahmen zeigt sich der Teich heute dagegen malerisch schön. Später sollte die Runde noch über Geheege und Schönborn bis ins Rodatal und zurück durch den Alten Grund führen, anschließend wartete Musik und eine Stärkung am Landgasthof auf die Teilnehmer.