Der Frust der Heizölnutzer in Pößneck und Umgebung ist kein Wunder - Ein Kommentar

Die deutsche Energiepolitik ist einfach nur ein Chaos, meint Marius Koity.

Redet man mit Leuten über die Energiepreisbremse, dann versteht jeder etwas anderes darunter. Es kommt in vielen Fällen darauf an, wer was wo gelesen oder gehört hat und dann glaubt oder auch nicht.

Fakt ist, dass nicht wenige Mieter auf ihren 2022er Betriebskostenabrechnungen die gereichte Hand des Staates durchaus feststellen, mancher mit zweistelligen, mancher mit dreistelligen Erstattungsbeträgen. Es mag nur keiner darüber reden, weil das ja als Lob für die Regierung ausgelegt werden kann, womit man sich gerade nur unbeliebt machen würde, und wer will das schon.

Fakt ist auch, dass gerade die Heizölnutzer schlecht dran sind. Erst wurde spät an sie gedacht. Dann wurde es ihnen schwerer als etwa den Erdgaskunden gemacht. Schließlich könnte die Hoffnung vergeblich sein, wenn die Rechnerei eine Entlastung von weniger als 100 Euro pro Haushalt ergibt.

Chaotische Energiepolitik

Kein Wunder, dass der Frust in den auf Heizöl angewiesenen Familien groß ist. Und dass nicht jeder Verständnis dafür aufbringt, dass Konzernen über den heiß diskutierten Industriestrompreis Milliarden hinterher geworfen werden sollen.

Marius Koity ist Redakteur in Pößneck und OTZ-Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis. Foto: Peter Cissek

Die deutsche Energiepolitik ist einfach nur ein Chaos. Dem Einzelnen bleibt nur, seinen Energieverbrauch auf das Notwendige zu beschränken. Das hatte übrigens den wirksamsten Effekt auf meine Betriebskostenabrechnung 2022.

