Der Klimawandel als Bauhelfer in Pößneck

Millionenteure neue Straßen werden oft erst nach drei bis fünf Reden und irgendwelchen Banddurchschnitten freigegeben. In Pößneck läuft das anders.

„Die Erleichterung ist groß, die Leute sind zufrieden, da muss ich keine Rede halten“, sagte Bürgermeister Michael Modde (parteilos) am Freitag kurz nach 11 Uhr, als er sich unter die vielleicht 50 Leute an der Ecke Neustädter Straße/Mühlstraße mischte. Bauarbeiter und Anwohner sowie Vertreter mehrerer Firmen und Einrichtungen feierten auf thüringisch, mit einer Bratwurst oder einem Brätel und manchmal auch einem Bier in der Hand, den Abschluss der Sanierung der mittleren Neustädter Straße.

Die wurde im Laufe des Donnerstags unbürokratisch wieder für den Verkehr freigegeben. Und so konnten Anwohner und Macher der nagelneuen Straße erste Praxistests auswerten.

Meinungen, wonach sie viel zu eng sei, widerlegte gleich der erste Bus, der in Höhe der Fleischerei Wenzel nicht nur an einem etwas ungünstig abgestellten Liefer-Lkw vorbei kam, sondern auch die anders als bisher ausgestaltete Kurve in die Mühlstraße kriegte. Während eine Frau unter den Feiernden meinte, dass sich Busfahrerinnen nicht so anstellen würden wie Busfahrer, meinte ein Mann, dass alles eine Gewöhnungssache sei. In einem halben Jahr werde keiner mehr über die vermeintlichen Unzulänglichkeiten reden.

Der Bus kommt durch und dann auch um die Kurve in die Mühlstraße. Foto: Marius Koity

Naja, aber wenn der Bus in der Haltestelle Jüdeweiner Klause anhält, dann steht doch der gesamte Verkehr, lautete die nächste mehr oder weniger kritische Meinung. „Das ist so gewollt und so von Anfang an kommuniziert worden, die Leute haben nur nicht zugehört“, erläuterte Bauamtsmitarbeiter Lutz Wagner, der seit dem Frühjahr auch auf dieser Großbaustelle als städtischer Erklärbär unterwegs war.

„Das Prinzip lautet ‘Sicherheit für alle Beteiligten’“, so Wagner weiter. Wenn man also nicht mehr schnell mal am Bus vorbeikommt, könne auch keiner irrtümlich überfahren werden.

Zudem sollte verhindert werden, dass die neue Fahrbahn als Rennstrecke missbraucht werde. Deshalb sei sie jetzt im Vergleich zum vorherigen Stand zwar verengt, aber normgerecht.

Was die Zahl der Parkplätze angeht, fiel der Vorher-Nachher-Vergleich von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus. Wagner spricht offiziell von 48 Stellflächen im sanierten Abschnitt und davon, dass jeder übrige Meter dieser Art der Straßenbelebung gewidmet worden sei.

Fast jeder übrige Meter, denn vor dem Büro von Morgner Immobilien, unmittelbar an der Einmündung Mühlstraße, ist so etwas wie ein Vorplatz ausgebildet worden. „Das geht glatt als Terrasse durch, da fehlt nur noch ein Sonnenschirm“, scherzte Ralf Morgner insgesamt zufrieden.

„Ich bin da nicht so euphorisch“, gab hingegen Joachim Hüller, ein anderer Anwohner aus der gleichen Ecke, zu Protokoll. „Die Straße ist gemacht und das ist gut so. Wir werden sehen, wie sie funktioniert.“

Dieser Satz war so oder ähnlich auch über die Einmündung Goethestraße zu hören. Ob die nun gut gemacht sei oder nicht, werde sich bei der ersten Straßenglätte, beim ersten Starkregen zeigen.

Wagner wiederum ärgerte es, dass an der nagelneuen Bushaltestelle über Nacht die ersten Schmierereien aufgetaucht seien. Er habe sie auf dem Weg zur Feier wieder entfernen können, sagte der Bauamtsmitarbeiter.

Gefragt war er auch beim Rätselraten über die Art des neuen, stachelig erscheinenden Gewächses, welches in Höhe der Einmündung Mühlstraße steht. „Das ist ein lichtkroniger Lederhülsenbaum“, erklärte der Fachmann und die Laien staunten. Wer im dahinter stehenden Haus wohne, müsse eine Verschattung der Räume nicht befürchten, versicherte der Bauamtsmitarbeiter.

Die Stadt hat die mittlere Neustädter Straße mit insgesamt vier Bäumen aufgepeppt. Neben dem Lederhülsenbaum sollen künftig auch eine Blumenesche, ein Eisenholzbaum und eine Platane für Abwechslung im Straßenbild sorgen. „Das sind Arten, die aller Voraussicht nach mit dem Klimawandel zurecht kommen werden“, erklärte Wagner.

Zuvor hatte sich Modde im Gespräch mit dieser Zeitung augenzwinkernd beim Klimawandel bedankt. Denn wäre der Winterauftakt nicht so mild gewesen, dann hätte man am Freitagmittag noch nichts zu feiern gehabt.

Eigentlich hätte die Straße schon vor Wochen freigegeben werden müssen. Die ersten Fertigstellungsziele brachten allerdings verschiedene Probleme zu Fall, von zu spät ausgelösten Aufträgen über kontaminierte Böden bis hin zu Grundwassereinbrüchen. Mehr Zeit als gedacht habe die technisch komplizierte Verlegung einiger Medien aus der Straßenmitte in den Gehweg gekostet.

Die Sorgen der vergangenen Monate waren aber kaum noch ein Thema am letzten Tag der Baustelle. Die Mehrkosten wurden nunmehr als „im Rahmen“ beschrieben. Die Strabag-Niederlassung Pößneck werde wohl, wie es hieß, eine knappe Million Euro mit der Stadt Pößneck, dem Zweckverband Wasser und Abwasser Orla, der Jenaer Stadtwerkegrupppe und den anderen Beteiligten abrechnen. Die mittlere Neustädter Straße wurde nach den Plänen der Ingenieurgesellschaft für Wasserwirtschaft, Bauwesen und Umwelttechnik (WBU) aus Saalfeld saniert.

Die nächsten Pößnecker Straßenbaumillionen werden übrigens gleich neben der Partyzone vom Freitagmittag verbaut. Ab Frühjahr 2020 wird die Kreuzung Mühlstraße/Ernst-Thälmann-Straße/Lohstraße gerichtet, kündigte Bauamtsleiter Frank Bachmann an.