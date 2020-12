„Der neue Standort hat sich gelohnt“

Neustadt. Zwei neu Rettungswachen in Neustadt und Liebschütz sorgen im Saale-Orla-Kreis seit Mitte dieses Jahres für eine bessere Abdeckung in Bereichen für die ein längerer Anfahrtsweg bisher notwendig war. Die beiden temporär eingerichteten Stützpunkte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind in der Gemeindeverwaltung Remptendorf und neuerdings nicht mehr im Neustädter Ortsteil Moderwitz im Feuerwehrgerätehaus, sondern in zwei angemieteten Wohnungen in der Thomas-Müntzer-Straße in Neustadt-Süd zu finden. Mit jeweils einem Rettungswagen ausgerüstet, sind die Standorte derzeit täglich für zwölf Stunden besetzt. Das zahlt sich schon aus, wie sich am Beispiel Neustadt zeigt.

Man habe sich schon gut etablieren können und sei erfolgreich vor Ort. Das belegen die Zahlen: „Zwischen Juli und November haben wir 366 Einsätze gehabt“, sagt Dirk Runschke. Der 52-Jährige ist seit September der DRK-Rettungsdienstleiter für den Landkreis. Die Idee sei, im kommenden Jahr die beiden neu eingerichteten Stellen rund um die Uhr zu besetzen. Notfallsanitäterin Julia Karge und Assistent Robert Schneider, die gemeinsam über die Feiertage Dienst in Neustadt haben, befürworten das ausdrücklich.

Beide kommen gerade von einem Einsatz zurück. Während sie sich um die Dokumentation des Einsatzes kümmert, kontrolliert und füllt er die Rücksäcke wieder auf. Verbandsmaterial, Handschuhe, Masken. Die zusammengelegten Ein-Raum-Wohnungen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses der Wohnring AG sind modern eingerichtet. Küche, Sanitärtrakt, Couch und ein Bett sind vorhanden, im Hintergrund hört man Rockmusik. Vorm Gebäude parkt im Freien der Rettungswagen, müsse aber zusätzlich beheizt werden und die Gefahr von Beschädigungen sei höher als in den üblichen abgeschlossenen Garagen. Aber: „In Moderwitz waren die Räumlichkeiten zu klein“, sagt Karge zufrieden mit dem jetzigen Zustand. Beide sind gespannt und freuen sich auf das neue „Luxus“-Objekt in Neunhofen. Denn dort entsteht eine großzügig eingerichtete, nach modernsten Vorgaben geplante Rettungswache. Im Neubau ist man dann mit den Brandbekämpfern der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt unter einem Dach.

Überhaupt habe sich der wenige Monate alte Stützpunkt schon mehr als gelohnt, denn: „Als wir noch in Moderwitz waren, wurden wir zu einem Herzinfarkt gerufen“, erzählt sie. Vom jetzigen Standort aus zwei Straßen weiter. Das war kurz vor Dienstende, 17.30 Uhr. Der hilfsbedürftige Mann habe nicht mehr geatmet. Er wurde reanimiert, habe sogar überlebt. „Das schaffen wir nicht so oft. Das war wie ein Wunder“, sagt sie mit einem Lächeln. Da habe jede Sekunde gezählt. Mit einer Anfahrt aus Triptis oder Pößneck nach Neustadt wäre der Einsatz wohl ganz anders ausgegangen. Vermutlich wäre jede Hilfe zu spät gekommen. Dieses Ereignis sei für die Einsatzkräfte ziemlich einprägsam gewesen. „Alleine deshalb hat sich diese Wache gelohnt!“, sagt sie lächelnd.

Was erwartet sie von den Feiertagen: „Es ist wie an allen anderen Tagen. Krankheit fragt nicht danach, sie kommt einfach“, sagt Julia Karge. Und dann fällt ihr doch eine Episode aus dem vergangenen Jahr ein. Ein älterer Mann habe sich an Weihnachten an einem Entenbraten-Knöchelchen verschluckt. Trotz dass der Knochen vorm Eintreffen der Sanitäter wieder draußen war, habe er noch länger Atembeschwerden gehabt. „Bitte nicht nochmal“, wünscht sie sich, denn so glimpflich gehe so etwas nicht immer aus.

Sie lehnt an der Küchenzeile und erzählt von ihrem Hobby, dem Kochen. Von Käsekuchen und Wildbraten, vegetarischer Bolognese und Stollen. Sie laufe gern Marathon, als Ausgleich zum Job und um sich fit zu halten. „Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion, wir reden ja nicht nur von einer gesunden Lebensweise“, so die junge Frau.

Julia Karge und Robert Scheider sind nicht nur an den Festtagen im Dienst, sondern auch am 30. und 31. Dezember. „Ich hoffe, die Menschen halten sich an die Vorgaben“, sagt die erfahrene Nothilfesanitäterin in Bezug auf das Verbot des Böller-Verkaufs. Könne sich aber vorstellen, dass sich so mancher mit ausländischer Ware behilft. Zumindest hofft sie, dass weniger draußen los sein könnte und damit die Gefahren, die durch Zünden von Feuerwerk entstehen, reduziert werden. Aber: „Wir sind auf alles gefasst“, sagt Karge.