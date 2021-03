Der neue VG-Oppurg-Vorsitzende ist hundert Tage im Amt

Oppurg. „Es ist gerade viel in Bewegung“: Lars Böhme begann am 1. Dezember als Chef der VG Oppurg sein sechsjähriges Mandat.

Die ersten hundert Tage im Amt hat Lars Böhme, der neue Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oppurg, schon hinter sich gebracht. Der 37-jährige Raniser, welcher in Pößneck lebt, begann am 1. Dezember als Chef der Verwaltung sein sechsjähriges Mandat. Er trat die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Bernd Klimesch an, welcher zum 30. Juni 2020 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Ruhestand versetzt wurde. „Es ist gerade viel in Bewegung“, sagt Böhme.