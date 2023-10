Der Oktober wird mal laut und mal leise gefeiert: Die Top-5-Veranstaltungstipps für das Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Auf den Oktoberfesten, die in diesen Tagen in Orten des Saale-Orla-Kreises gefeiert werden, dürfte das Bier in Strömen fließen.

Musik, Theater, Wandern oder Party satt: Im Oberland und Orlatal gibt es am Wochenende Angebote für fast jeden Geschmack.

1. Folkrock im Wotufa-Saal Neustadt

„Pusteblumen kann man nicht vertreiben“ heißt es in einem Lied der sächsischen Folkrock-Band Pusteblume. Seit Jahrzehnten ist sie im Osten auf Tour – und im Neustädter Wotufa-Saal am Samstag, 14. Oktober, wieder zu Gast. Den Abend eröffnet Melanie Age aus Zeulenroda-Triebes mit ihrer kraftvollen Stimme. Beginn ist um 20 Uhr und Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

2. Neue Töne in Pößneck und Ebersdorf

Das Pößnecker Vokal- und Instrumental-Ensemble Neue Töne stellt sich mit ihrem Programm „Die Welt braucht Jesus“ am Samstag, 14. Oktober, in der Jüdeweiner Kirche in Pößneck und am Sonntag, 15. Oktober, in der evangelischen Kirche in Ebersdorf vor. Beginn ist jeweils 17 Uhr. Das Konzert leitet Thomas Hubich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen

3. Märchen für Jung und Alt in Triptis

Das Triptiser Tälertheater führt am Samstag, 14. Oktober, ihre jüngste Inszenierung „Das Tierhaus“ nach einem Märchen des russisch-jüdischen Kinderbuchautors Samuil Marschak (1887-1964) im Triptiser Projekt 21 auf. Beginn des farbenfrohen Spektakels auf der Kleinkunstbühne ist um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Volker Vopel (rechts), ein erfahrener Naturführer, führt Interessierte immer wieder gern durch das Dreba-Plothener Teichgebiet. Foto: Stephanie Götze / OTZ-Archiv

4. Wanderung durch das Teichgebiet

Am Sonntag, 15. Oktober, um 9.30 Uhr wird zu einer ornithologischen und naturkundlichen Wanderung durch das Land der Tausend Teiche eingeladen. Vorgestellt wird die Region als international bedeutsamer Lebens- und Schutzraum für Vögel und Amphibien. Referent ist der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Volker Vopel. Start und Ende ist auf dem Parkplatz am Dörringenteich zwischen Dreba und Plothen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

5. Oktoberfest in Wurzbach

Am Wochenende wird in Wurzbach zünftig Oktoberfest gefeiert. Im Hammersaal der Stadt unterhält am Samstag ab 20 Uhr das Trio Bamberg Special. Zum Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr spielt die Tschirner Blaskapelle Edelweiß auf. Die gastgebende Karnevalsgesellschaft Grün-Gold verspricht den Gästen passende Bewirtung.