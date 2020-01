Der promovierte Ingenieur macht Mugge

„Als ich Abiturient war, träumte ich davon Klavierlehrer zu sein“, sagt Olaf Lämmer. Doch bis der Traum in die Tat umgesetzt werden konnte, ging noch das eine oder andere Jahrzehnt ins Land. Der 58-Jährige ist promovierter Ingenieur und leitete noch bis vor einigen Monaten das Kunststoffwerk Rehau in Triptis. Nun ist er endlich freiberuflicher Musiker. Ein Lebenswandel wie er im Buche steht.

Mit dem Projekt21 erfüllte er sich einen Traum: Unweit des Triptiser Bahnhofs befinden sich in einem alten Bürogebäude eine Kleinkunstbühne, Musikschule, Partyraum und Klavierhandel unter einem Dach. In dem unscheinbaren Flachbau sind etliche Räume mit unterschiedlichen Funktionen zu finden. Einer ist mit Klavieren, E-Pianos und einem Saxophon ausgerüstet, ein anderer mit Stuhlreihen und Bühne und im Flur steht ein gekippter, funktionsuntüchtiger Flügel, der auf seine Restauration wartet. Es gibt jede Menge zu tun.

Nacht der Hausmusikins Orlatal gebracht

Der musikbegeisterte Ingenieur, der im Altenburger Land aufwuchs, begann vor 50 Jahren, also im Alter von acht Jahren, mit dem Klavierunterricht. „Das Hobby hat mich seit dem nie wieder losgelassen“, sagt Lämmer. Musikprojekte zogen sich bis ins Studium hinein. „Ich bin begeisterter Schlagerfuzzi“, sagt er lachend über das präsentierte Liedgut. Mit der Produktionsleitung von Rehau ab 1993 begann schließlich „die musiklose Zeit“, wie er rückblickend feststellt. Im Jahr 2010 wurde er schließlich wieder musikalisch aktiv. Mit dem Veranstalten des ersten Konzerts in der Orlaregion machte er die Lange Nacht der Hausmusik, die den Auftakt der Thüringer Bachwochen bedeuten, hierzulande bekannt. Fast 50 Liebhaber der klassischen Musik konnte er damals in seiner Wohnstube unterhalten. „Ich habe in Vorbereitung darauf viel üben müssen und da hat es mich wieder gepackt.“

Als weitere Initialzündung bezeichnet er eine Schlagerparty, die er unter dem Namen „Von Hossa bis Nossa“ veranstaltet hat. „Es war unglaublich spaßig“, erinnert er sich. Das war die erste Party im heutigen Projekt21-Haus. Zu der Zeit feierte er auch seinen 50. Geburtstag und investierte in einen seinen ersten Flügel.“ Seine Sammlung wuchs in den Jahren auf fünf an. Verkauft habe er aber noch keinen: „Na ja, die wachsen einem schon ganz schön ans Herz“, erklärt er lächelnd. Und dann ging alles Schlag auf Schlag: „Zu unserer goldenen Hochzeit wollte ich die Lieblingsarie meiner Frau singen und suchte eine Möglichkeit Gesangsunterricht zu nehmen.“ Es folgten eine Chorleiterausbildung, Saxophon-Unterricht.

Chöre, Unterrichtund so viel mehr

Ab da begann er einen Geraer Chor zu leiten. Heute dirigiert Olaf Lämmer den Kirchspielchor Triptis, Heidechor Königshofen (bei Eisenberg) und seit Kurzem den Gospel- und Kirchenchor Hummelshain. „Es sind tolle Erfolge. Was gibt es Schöneres als Anerkennung von Chor und Publikum zu bekommen“, fragt er und ergänzt: „Ich habe Spaß und verdiene dabei noch Geld.“ Er leitet nicht nur Gesangsgruppen, sondern steht seit Herbst auch als Sänger im Philharmonischen Chor in Gera auf der anderen Seite der Bühne. „Dieser Blick hilft mir sehr und ich lerne daraus viel“, sagt er.

Doch damit nicht genug: Neben der Organisation von regelmäßigen Veranstaltungen auf der Kleinkunstbühne im Projekt21 gibt er auch privaten Klavierunterricht für Kinder in einer Schule in Gera und demnächst wohl auch in Triptis in der Schule. Seit September unterrichtet Lämmer die Klassen acht bis zehn an einer Gemeinschaftsschule in Gera im Fach Musik. Derzeit bereitet Lämmer eine chorsymphonische Aufführung vor, für die er auch die Stadt und weitere Musiker begeistern will. Auf die Frage hin wo er sich in zehn Jahren sieht, antwortet er: „Ich habe dann eine florierende private Musikschule. Und mache Mugge!“

„Ich habe schon ein spannendes Leben“, fasst er mit einem Augenzwinkern seine zahlreichen Aktivitäten zusammen.