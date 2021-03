Renate Leib ist die Kirchenälteste von Oberoppurg, sie erzählt über die Sanierungsabsichten am bröselnden Turm der Wehrkirche

Oberoppurg. Sanierungen an der Wehrkirche von Oberoppurg sind in diesem Jahr geplant. Und die Finanzierung steht.

Der Putz am Kirchturm in Oberoppurg bröselt

Die weithin sichtbare Oberoppurger Wehrkirche Sankt Anna thront seit Jahrhunderten über dem Orlatal. Fünf Spitzen kratzen am Himmel, das markante Efeu verleiht ihr ein märchenhaftes Äußeres und man sagt, schon die durchziehenden französischen Soldaten hätten versucht, es abzubrennen. Offensichtlich vergeblich. Weit weniger beständig scheint der Putz an den Türmchen oberhalb des Grüns zu sein. Dieser bröselt seit vergangenem Jahr ab, größere Abbruchteile wurden bereits am Boden gefunden. Das ist natürlich für Besucher und Friedhofsgänger nicht ganz ungefährlich. Besonders betroffen ist der südliche Bereich, der aus Sicherheitsgründen seit Monaten gesperrt ist. Eine Sanierung ist angedacht, Gelder sind bewilligt. Bald soll’s los gehen.