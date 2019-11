Energie Der Strom wird in Pößneck teurer

Der Strom wird in Pößneck teurer, zumindest für die Kunden der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck. Das teilte der regionale Versorger gestern mit.

So steigt im Grundversorgungstarif in Pößneck ab 1. Januar 2020 der Verbrauchspreis Strom um 2,98 Cent je Kilowattstunde. Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 1.800 Kilowattstunden ergeben sich daraus Mehrkosten von rund 4,47 Euro im Monat, so die Stadtwerke Energie. Gleichzeitig steigt der monatliche Grundpreis um 0,70 Euro. Ein Grund dafür sind gestiegene Allgemeinkosten, beispielsweise für Technik und Personal.

Die Verbrauchspreiserhöhung wird mit staatlichen Umlagen, Abgaben und Steuern, die je Kilowattstunde entrichtet werden müssen, begründet. Gleiches gelte für die Kosten der Netznutzung. Zudem seien die Einkaufspreise an der Strombörse in den vergangenen Monaten stark gestiegen.

„Die staatlichen Vorgaben können wir nicht beeinflussen“, erläutert Frank Müller, Bereichsleiter Markt der Stadtwerke Energie. „Aber dank guter Konditionen beim Stromeinkauf konnten wir die Effekte für unsere Kunden zumindest abmildern.“

Frank Müller weist darauf hin, dass die Stadtwerke außerhalb der Grundversorgung günstigere Stromverträge mit Preisgarantien bis zu zwei Jahre anbieten. Für Stromkunden in Festpreisprodukten ändern sich die Preise nicht. Für Stromverträge mit zum Jahresende 2019 auslaufender Preisgarantie steigen die Tarife leicht an.

Die Gaspreise der Stadtwerke Energie ändern sich hingegen nicht. „Bei den Gastarifen profitieren die Kunden von unserem optimierten Energieeinkauf und der Marktlage“, begründet Frank Müller. „Deshalb können wir ein bei unseren Kunden zuletzt sehr beliebtes Produkt erneut auflegen: Einen Gastarif mit vier Jahren Preisgarantie.“

Fragen beantworten die Kundenbetreuer im Stadtwerke-Servicecenter in der Breiten Straße 11 in Pößneck sowie telefonisch unter 03647/434-131. Weitere Informationen auch unter www.stadtwerke-jena.de. Dort gibt es auch Informationen zur Neuauflage des Bonusprogrammes „Kunden werben Kunden“: Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung erhalten Stadtwerke-Kunden eine Prämie von 50 Euro.