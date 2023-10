Der Takt wird immer dichter – Ein Kommentar zum Landratswahlkampf im Saale-Orla-Kreis

Die Landratskandidaten Ralf Kalich (Linke), Christian Herrgott (CDU) und Uwe Thrum (AfD) sowie Moderator Didi Bujack (ohne Sakko), hier am 27. September in Triptis, sehen sich und Wähler aus dem Saale-Orla-Kreis am Montag in der Gaststätte an de Linkenmühle wieder.

Ein Leser wünschte sich diese Woche, dass im Mittelpunkt der Wahlforen „mehr als nur Minderheitenthemen“ stehen sollten. Was er damit meinte:

Der Landratswahlkampf im Saale-Orla-Kreis nimmt Fahrt auf. Das merken wir in der Redaktion am immer dichter werdenden Takt der Veranstaltungseinladungen, Pressemitteilungen und Hintergrundinformationen aus dem so weit feststehenden Kandidatenkreis. Und das merkt die Allgemeinheit an den Kandidatenforen. Ging es am 27. September in Triptis um die Kindergärten zwischen Wunsch und Wirklichkeit, soll am 16. Oktober vor Ort die Frage der Linkenmühlenbrücke erörtert werden.

Mal sehen, wer sich selbst und seine Partei für den Fall einer Landesregierungsbeteiligung ab 2024 zu was genau verpflichtet. Denn wer nur bei anderen Leuten die Verantwortung sieht, ohne persönlich für seine politischen Ziele haften zu wollen, dem geht es nicht um Lösungen. Der will nur Wahlen gewinnen. Das ist eine Erkenntnis aus meiner fast 40-jährigen Erfahrung als Wähler.

Marius Koity ist Redakteur in Pößneck und OTZ-Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis. Foto: Peter Cissek

Wähler aus dem Saale-Orla-Kreis wünschen sich für die nächsten Kandidatenforen jedenfalls, dass sie zu Uhrzeiten stattfinden, die besser zur Freizeit der arbeitenden Bevölkerung passen.

Außerdem wäre es nicht schlecht, und das ist der O-Ton eines Lesers, wenn „mehr als nur Minderheiten-Themen wie die Linkenmühlenbrücke“ aufs Tapet kommen würden.

Der öffentliche Personennahverkehr, die Radwegeinfrastruktur, die Lehr- und Lernbedingungen in den Schulen sind den bei uns eingegangenen Hinweisen zufolge brennendere Themen für den nächsten SOK-Landrat.

Sehen Sie das genauso? Oder sind Sie anderer Meinung? Schreiben Sie uns: leserbriefe-otz@funkemedien.de