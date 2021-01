Der Traum vom Austauschjahr in den USA wie eine Seifenblase zerplatzt

Von Theresa Wahl

Pößneck. Der Traum von Anja Huber aus Triptis, ein Jahr als Austauschschülerin in den USA zu verbringen, war zum Greifen nah. Die 17-Jährige hatte sich für ein Stipendium im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP), das gemeinsam vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der Vereinigten Staaten getragen wird, beworben. Dieses ermöglicht Schülern und jungen Berufstätigen beider Nationen seit 1983 ein Austauschjahr im jeweils anderen Land. Im Februar vergangenen Jahres erhielt sie im Pößnecker Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler die freudige Nachricht, dass er sich für sie als Juniorbotschafterin entschieden hatte. Damals sagte die Triptiserin, dass sie dies „zur glücklichsten Person macht, die es gibt.“ Doch auf diesen überaus freudigen Augenblick im Frühjahr sollte einige Monate später große Ernüchterung folgen – denn im September stand fest, dass Anja Hubers Austauschjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird und das Stipendium damit verfällt.

An den Tag der Absage erinnert sich die 17-Jährige noch genau. „Das war Freitag, der 21. September. Ich war mit meiner besten Freundin auf dem Rückweg von der Schule. Da kam die Mail. Nachdem ich sie gelesen hatte, habe ich erst mal im Zug angefangen zu heulen“, erzählt Anja Huber. Die unglaubliche Enttäuschung, die diese Zeilen für die Schülerin mit sich brachten, schwingt noch immer deutlich mit, als sie von diesem Moment erzählt. „Ich habe mich riesig auf den Austausch gefreut. Ich wollte immer in die USA, habe mich darauf vorbereitet und dann das.“

Mit der Gastfamilie super verstanden

Dabei hätte alles so schön werden können. Anfang Juni 2020 erhielt die Triptiserin einen Brief, in dem sie mitgeteilt bekam, welche Gastfamilie für sie ausgewählt worden war. Ihr Austauschjahr sollte Anja Huber bei einem Ehepaar in Odgen, einer Stadt im Bundesstaat Utah, verbringen. Die 17-Jährige nahm zu ihren Gasteltern Kent und Sonja, deren eigene Kinder bereits im Erwachsenenalter sind, Kontakt auf. „Wir haben uns gleich super verstanden. Die beiden sind sehr nett“, erzählt sie. Doch wenige Wochen später dann die erste Hiobsbotschaft: „Ich habe Anfang Juli eine Nachricht bekommen, dass Utah, das meinen Aufenthalt bezahlt hätte, wegen der Corona-Krise, in diesem Jahr kein Geld für das Stipendium ausgeben will. Da habe ich das erste Mal geheult“, erinnert sich Anja Huber. Eine neue Gastfamilie wurde für die Schülerin gesucht und schließlich in Chicago, Illinois gefunden. „Dann kam dann die Nachricht, dass mein Aufenthalt erst mal auf Januar verschoben wird. Da habe ich dann das zweite Mal geweint“, so Anja Huber weiter. Und so ging es im Sommer nicht, wie es eigentlich angedacht war, in die USA und nach den Ferien auf eine dortige Highschool, sondern in Deutschland erst einmal wieder auf das Gymnasium Am Weißen Turm in Pößneck.

Vom Stipendium bleibt nur eine Bescheinigung



Blieb bis dahin noch der Hoffnungsschimmer, dass das Abenteuer USA – wenn auch verspätet – doch noch klappen wird, zerplatze der Traum just in dem Moment wie eine Seifenblase, als im September die endgültige Absage des Austauschjahres kam. Für die 17-Jährige, die am 16. Januar ihren 18. Geburtstag feiert, ist das mehr als bitter, hatte sie doch ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren bestritten, mit Können und Engagement überzeugt und sich so gegen etliche Mitbewerber durchgesetzt. Letztlich bleibt von dem hart erkämpften Stipendium nur eine im November vergangenen Jahres zugestellte Bescheinigung des Deutschen Bundestages, auf der vermerkt ist, dass sich Anja Huber in einem „anspruchsvollen Auswahlverfahren“ für das PPP qualifiziert habe und als Juniorbotschafterin Deutschlands für ein Austauschjahr in den USA nominiert wurde. Dieses habe jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden können. Für die Schülerin war die Urkunde ein weiterer Schlag ins Gesicht, denn das Gefühl der verpassten Chance kochte nach einigen Wochen ein weiteres Mal hoch, erneut kullerten heftig die Tränen.

„Das ist alles sehr enttäuschend für mich. Auch wenn ich verstehe, dass es gerade besondere Umstände sind und die Situation hart ist, hätte man versuchen können, was zu retten oder eine Alternative finden können. Das wäre schön gewesen. Ich habe mich allerdings von der Organisation und vom Bundestag total im Stich gelassen gefühlt“, sagt Anja Huber. Dass sich ihr Austauschjahr in jedem Fall verschiebt beziehungsweise auf der Kippe steht, darüber sei nicht einmal der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler informiert worden. „Er hat Mitte August bei meiner Mama angerufen und gefragt, wann denn die Reise losgeht. Als sie dann gesagt hat, dass das Austauschjahr erst mal verschoben wurde, war er geschockt, weil er gar nichts davon wusste. Dafür ist die Organisation ja eigentlich da, dass dann alle Beteiligten Bescheid wissen“, findet sie.

Sparen für ein Flugticket

Nach der Enttäuschung mit dem Stipendium will die Triptiserin ihr Glück nun selbst in die Hand nehmen. Seit Dezember arbeitet sie neben der Schule in einem Supermarkt. Das Geld, was sie dort verdient, spart sie für das Flugticket, mit dem das Abenteuer USA doch noch Wirklichkeit werden soll. „Wenn es Corona zulässt, will ich in den Sommerferien zu meiner Gastfamilie nach Utah fliegen, zu der ich immer noch Kontakt habe“, sagt die 17-Jährige. Dort würde sie dann gerne für sechs bis acht Wochen bleiben. „Und wenn das dieses Jahr auch nicht klappt, dann mache ich es definitiv im Jahr darauf.“