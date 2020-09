Der unbelastete Blick auf Neustadt und seine Menschen

Der luxemburgische Schauspieler Steve Karier wird am 7. September in Neustadt zu erleben sein.

Mit dem Programm „Schwimmen nach … Thüringen“ macht das Kunstfest Weimar das Land selbst zum Thema, erkundet und reflektiert den Freistaat hundert Jahre nach seiner Gründung. Der luxemburgische Schauspieler Steve Karier „schwimmt“ an 17 Abenden durch 17 Städte und Orte und wird sich dabei Thüringen nähern. Das passiert einerseits aus einem ganz subjektiven Blickwinkel, andererseits im Spiegel der Geschichten der Menschen des Landes. Denn jeden Abend stellt er die Erzählungen des Ortes in den Mittelpunkt, an dem er gastiert. Am Montag, 7. September, um 19.30 Uhr macht Steve Karier mit seiner Entdeckungstour im Augustinersaal in Neustadt Halt und freut sich bereits jetzt auf die Begegnungen vor Ort.