Des Orlatals erster Hühnerei-Drive-in

Seit November steht ein mobiler Hühnerstall auf einem Feld direkt neben der Bundesstraße 281 zwischen Kolba und der Abfahrt Neunhofen. Der Wagen beherbergt 230 Hennen und sechs Hähne, und nach der Eingewöhnungszeit haben die weiblichen Tiere mittlerweile die Eierproduktion hochgefahren.

Das ist erst einmal nichts wirklich Besonderes mehr. Es ist nicht der erste mobile Hühnerstall in der Gegend. Im Gewerbegebiet im Pößnecker Osten etwa steht seit Monaten eine solche Anlage. Was die kleine Hühnerfarm des Landwirtschaftsmeisters Jacob Müller aus Weira dennoch zu einer außergewöhnlichen Geschäftsidee macht, ist der Plan, dort das erste Hühnerei-Drive-in des Orlatals auf die Beine zu stellen.

Scheibe runter, Eier kaufen

Das Konzept kennt man sonst eher von Fast-Food-Burgerketten, wird hier nun aber auf regional produzierte Eier umgemünzt. „Kurz anhalten, Scheibe runter, Eier kaufen“, fasst Jacob Müller die Idee zusammen. Es solle schnell, einfach und besonders zugänglich sein“, erläutert er den an den Ansprüchen der heutigen Kundschaft orientierten Ansatz. Das Ganze wirkt professionell umgesetzt, den Hühnerstall ziert eine witzige Illustration des Projekts, dazu gibt es ein eigenes Logo. „Ei-Drive“ nennt Müller das Konzept und bewirbt es mit einem Reim: „Artgerecht und regional – Eier aus dem Orlatal“.

Ein kleines Holzhäuschen für den Verkauf sei bereits fertiggestellt. Sobald er sich mit der genehmigenden Behörde im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises einig werde, solle alles aufgestellt werden.

Die provisorische, hübsch hergerichtete Verkaufsstelle mit Kasse des Vertrauens. Foto: Martin Schöne

Um dennoch bereits loslegen zu können – seit kurz vor Weihnachten legen die Hühner verkaufsfähige Eier – steht seit dem 29. Dezember ein kleiner weißer Lieferwagen neben dem eingezäunten Hühnerstall. In roter Farbe weisen Pfeile und der Schriftzug „Hier Verkauf von Eiern – Selbstbedienung“ auf eine provisorische Verkaufsstelle im Heck des Fahrzeugs hin. Die Zwischenlösung ist ausgesprochen liebevoll gestaltet. Auf Strohballen gebettet und dekoriert mit Zwiebelzöpfen und kleinen Schildern werden Zehnerpackungen und Ein-Kilogramm-Eier-Boxen feilgeboten, so dass man sich beim Blick hinein an einen Mini-Wochenmarkt erinnert fühlt.

Zwei Ziegen passen auf Hühner auf

Daneben steht eine Kasse des Vertrauens, in die die Kunden Geld einwerfen, wenn sie sich ihre Eier ausgesucht haben. Das heißt, vorerst muss man dafür noch kurz aus dem Auto aussteigen. Doch das ist alles andere als dramatisch. Denn es erlaubt einem, einen Blick auf die Stars der Anlage zu werfen. Interessiert kommt die Hühnerschar näher, wenn man an den Stromzaun tritt. Ansonsten tummeln sie sich auf der Freifläche, scharren hier und picken dort. Direkter kann Eierkauf nicht sein, vom Stall ins Auto. Auf die Hühner passen zwei Ziegen auf, das helfe etwa gegen allzu aufdringliche Greifvögel, erläutert Jacob Müller.

Die Wach-Ziegen. Foto: Martin Schöne

Rund 200 Eier pro Tag legten die Hennen. Noch handelt es sich um konventionelle Produktion, doch eine Umstellung seines Grünland-Betriebes auf Bio-Landwirtschaft sei geplant, hält Müller fest. Die Leute reagierten sehr interessiert auf das „Ei-Drive“-Konzept, sagt er. „Die meisten sind total überrascht, dass das jetzt da ist.“ Man müsse sich etwas einfallen lassen, um herauszustechen, Interesse zu wecken, weiß Müller und hofft, dass sein „Ei-Drive“ bei der Kundschaft Anklang findet. „Seit gestern um vier steht das Verkaufsauto da, heute um 14 Uhr waren nur noch zwei Packungen da“, bilanziert er am 30. Dezember den ersten Verkaufstag. Er wolle sich anschauen, ob man sich auf die Kunden verlassen könne und das Prinzip mit der Kasse des Vertrauens funktioniere. Ansonsten müsse er sich dafür eine andere Lösung überlegen.

Jacob Müller ist zuversichtlich: „Mein Vater verkauft in Brandenburg seit Jahren Honig mit einer Kasse des Vertrauens. Das klappt gut.“