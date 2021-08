Wenn sich Eltern trennen, haben es die betroffenen Kinder oft nicht leicht. Diesen bietet die Diakonie in Pößneck Hilfe an.

Diakonie bietet Rückhalt für Kinder in Trennungssituationen in Pößneck

Pößneck. Sechswöchiges Programm für neun- bis zwölfjährige Mädchen und Jungen startet im September.

Die Pößnecker Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Diakonievereines Orlatal legt im September ein Programm namens „KiTs – Kinder in Trennungssituationen“ auf. Es will Schülern im Alter zwischen neun bis zwölf Jahren Unterstützung anbieten, die die Trennung ihrer Eltern erleben müssen.

In solchen Situationen erleben Kinder „viele Veränderungen“, erläutert Sozialpädagogin Julia Arndt. So werde das gewohnte Lebensumfeld auf den Kopf gestellt. Loyalitätskonflikte durch Streitereien der Eltern, der mögliche Umzug, der Wegfall von Freunden, neue Partnerinnen und Partner der Elternteile seien einige der Umstände, mit welchen die Kinder konfrontiert werden. „Oftmals ist es ein langer Weg zu einer veränderten Familie“, so Arndt.

In einer solchen Übergangszeit will die Lebensberatungsstelle betroffenen Kindern mit einem sechswöchigen Gruppenangebot beistehen. Die Mädchen und Jungen sind immer mittwochs ab 15 Uhr für etwa anderthalb Stunden in der Beratungsstelle in der Straße des Friedens 14 in Pößneck willkommen.

„Ziel der Gruppe ist es, die Kinder nach der Trennung der Eltern zu unterstützen und zu begleiten“, so Arndt. Die Mädchen und Jungen sollen mit ihren Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen nicht allein sein. „Der Austausch der Kinder im Rahmen der Gruppe unter fachlicher Begleitung steht im Fokus. Zudem werden die Kinder ermutigt, sich mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Bei aller Ernsthaftigkeit der Thematik stehen dabei Spiel und Spaß im Vordergrund“, resümiert die Sozialpädagogin.

Anmeldungen sind bis 5. September unter Telefon 03647/42 28 35, per E-Mail an efbpoessneck@dv-orlatal.de oder in der Beratungsstelle möglich.