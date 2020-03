Neustadt. Bisher habe es in Sachen Coronavirus vonseiten der Behörden keine anderslautenden Ansagen gegeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: Diakonie-Kindergärten behalten Regelbetrieb vorerst bei

Angesichts des ersten bestätigten Falles einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Saale-Orla-Kreis gilt den Kindergärten besondere Aufmerksamkeit. „Ich habe eigentlich den ganzen Tag lang in der Hinsicht telefoniert“, sagte am Dienstag Frederik Thieme, Bereichsleiter Kindertagesstätten des Diakonievereins Orlatal.

Nach der Meldung vom Montagabend habe er schon vorab die Kindergartenleitungen über die Entwicklung informiert und drauf hingewiesen, Ruhe zu bewahren. Im Laufe des Dienstags habe er mehrfach versucht, Informationen vonseiten des Krisenstabs zu erhalten, wie zu verfahren sei, wenn Mitarbeiter oder Kindergartenkinder Kontakt zu Verdachtsfällen gehabt haben.

Bis zum Nachmittag seien eine Mitarbeiterin und ein Kind aus diesem Grund nach Hause geschickt worden. „Es gab eine Ansage vom Amt, dass Betroffene sich zu einem Test einfinden sollen“, so Thieme. In zwei Einrichtungen sei transparent mit Aushängen reagiert worden, sodass die Eltern selbst entscheiden könnten, ob sie die Kinder in Betreuung lassen wollen.

„Solange keine behördliche Anweisung kommt, behalten wir den Regelbetrieb bei.“ Bei den Anrufen besorgter Eltern schwinge laut Thieme beides mit: Sorge um die Kinder und vor möglichen Kita-Schließungen.