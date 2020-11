Diakonieverein zahlt Betriebskosten an Triptis zurück

Die Kindertagesstätte Farbenklex in Triptis ist eine von zwei Einrichtungen in der Stadt in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal.

Triptis. 2014 und 2015 war es zu Überzahlungen der Stadt an den Träger zweier Kitas in Triptis gekommen. Langwierige Aufarbeitung ging voran.

In den Jahren 2014 und 2015 hat die Stadt Triptis an den Diakonieverein Orlatal, welcher Träger zweier Kindertageseinrichtungen in Triptis ist, Betriebskosten überzahlt. Die Mitglieder des Stadtrates von Triptis haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig den Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein) beauftragt, einen Ratenzahlungsvergleich zwischen der Stadt und dem Diakonieverein abzuschließen, der die Erstattung der zu viel gezahlten Unterhaltungskosten in Höhe von rund 59.000 Euro regelt.