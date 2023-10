Der Pößnecker Bauamtsleiter Frank Bachmann im einem Eckzimmer des Mehrfamilienhauses Turmstraße 34 in Pößneck: Jede Sanierung öffnet neue Perspektiven auf die Stadt.

Dichtung und Wahrheit – Ein Kommentar zu den Geschichten rund um die Turmstraße in Pößneck

Die Meinungen über die Pößnecker Turmstraße gehen weit auseinander. Marius Koity hat da eine Idee.

Das war Mitte September schön zu erleben, als im Bilke-Saal über das Stadtentwicklungskonzept für die Zeit bis 2035 diskutiert wurde.

Wiederholt wurde der schlechte Ruf der Turmstraße erwähnt.

Während jüngere Pößnecker, neuere Zuzügler und Auswärtige die ungünstigen Einschätzungen angesichts des unübersehbaren Wandels in dem Quartier nicht nachvollziehen konnten, gaben Alteingesessene zum Besten, dass dort früher die Pößnecker Unterwelt gelebt und dass man die Gegend wegen einiger dort hausenden Assis gemieden hätte.

Wenn man an den Machetenmann aus der hinteren Turmstraße denkt, der am späten Mittwochabend die Polizei in Atem hielt, könnte man meinen, dass die alten Zeiten noch nicht überwunden sind.

In der mittleren Turmstraße wiederum, am Beispiel der Nr. 34, offenbart sich hingegen einmal mehr, dass beim städtisch voran getriebenen Image-Wandel nicht gekleckert, sondern geklotzt wird.

Es ist Bauamtsleiter Frank Bachmann und allen anderen Gestaltern von den Architekten bis zu den Stadträten zu wünschen, dass es ihnen tatsächlich gelingt, die Horrorgeschichten über die Turmstraße irgendwann vergessen zu machen.

Noch scheint die Turmstraße zu faszinieren

Die Dichtung und Wahrheit rund um die Turmstraße ist es wert, einmal heimatgeschichtlich beleuchtet zu werden.

Wenn sich dafür kein Heimatkundler mit freien Kapazitäten oder Doktorand der Geschichtswissenschaften mit einem Herz für Pößneck findet, könnte beispielsweise die nächste Generation der Seminarfacharbeiter vom Gymnasium damit anfangen.

Noch scheint der Straßenzug zu faszinieren. In zehn-fünfzehn Jahren aber, wenn alles schick sein wird, reißt die voll normalisierte Turmstraße bestimmt keinen mehr vom Hocker.