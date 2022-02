Die andere Wange hinhalten

Lutz Kinmayer, Gemeindereferent in „St. Paulus“ in Schleiz, über die Kraft, schwierige Situationen zu überstehen.

Welche Schlagzeile der letzten Tage hat Sie berührt oder aufgeregt? Mich beschäftigen die Themen Corona, Ukraine, Kirchenskandal, Lehrermangel bis hin zu Olympia. Der Gedanke bei Letzterem ist ja: dabei sein ist alles. So habe ich es als Kind gelernt, und das finde ich eine wertvolle Idee. Aber oft genug wurde nun berichtet, dass versucht wird mit unlauteren Mitteln die eigenen Kräfte zu verbessern. Dieses Tun zerstört mein Bild von Fairness und Moral. Olympia bedeutet ja übersetzt „heiliger Bezirk“. Heilig ist ein abstrakter Begriff. Er meint in den meisten Religionen etwas Vollkommenes.

In der katholischen Kirche werden in diesen Tagen während der Gottesdienste die Texte der Seligpreisungen betrachtet. Dabei ist auch der Vers aus dem Lukasevangelium LK 6,29: „Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd!“ Ich konnte lange nicht viel mit diesem Satz anfangen. Ich glaube, die wirklich unerwartete Reaktion auf einen Schlag ist: stehen bleiben. Nicht zurückschlagen. Nicht wegducken. Sagen: „Schlag ruhig noch einmal zu.“ Das heißt: Ich schlage nicht zurück. Ich mache mich dem Täter nicht gleich. Aber: Ich akzeptiere auch nicht die Opferrolle. Ich bleibe stehen und lasse mich nicht von ihm kontrollieren. So wünsche ich Ihnen, dass wenn Ihnen das Leben eine Last auflegt, dass sie die Kraft haben, das Leben zu meistern.