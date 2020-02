Die Eltern Triptiser Babys bekommen von ihrer Stadt 200 Euro geschenkt

Die Stadt Triptis führt ein „Begrüßungsgeld für Neugeborene“ ein. Eine entsprechende kommunale Richtlinie hat der Stadtrat Triptis in seiner Sitzung vom Dienstagabend einstimmig beschlossen.

So zahlt die Stadt für jedes Kind, das mit der Geburt den Hauptwohnsitz in Triptis hat, einmalig 200 Euro aus. Die Regelung gilt rückwirkend ab 1. Januar 2020.

Das Begrüßungsgeld muss binnen sechs Monaten nach der Geburt des Kindes beantragt werden. Das schnell ausfüllbare einseitige Formular erhalten die Eltern automatisch nach der Anmeldung ihres Neugeborenen in Triptis.

Der Zuschuss wird bedingungslos ausgezahlt. „Was die Eltern mit dem Geld machen, fragen wir nicht“, sagte Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr) im Stadtrat. „Wir halten das Ganze so unbürokratisch wie möglich. Wir wollen den Leuten eine Freude machen.“

„Die Herkunft der Eltern spielt keine Rolle“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage dieser Zeitung. Hauptsache sei, dass das Baby bei einem Elternteil mit festem Wohnsitz in Triptis angemeldet wird.

Die 200 Euro werden vom Bürgermeister persönlich, feierlich und in bar ausgezahlt. Der Plan lautet, die frischgebackenen Eltern eines Quartals mit ihrem Baby zu Kaffee und Kuchen ins Rathaus einzuladen – erstmals im April.

Peter Zacharias (rechts) wird von Bürgermeister Peter Orosz zu Beginn der Legislatur als Stadtrat vereidigt. Das Begrüßungsgeld kann der junge Triptiser Sozialdemokrat als ersten kommunalpolitischen Erfolg verbuchen. Foto: Marius Koity

„Was ist bei Empfängern von Hartz IV?“, fragte Maik Wolschendorf (Linke). Wird das Begrüßungsgeld mit der staatlichen Unterstützung verrechnet? „Das müssen die betroffenen Eltern selbst klären“, antwortete Ordnungsamtsleiter Steffen Winkler.

In diesem Jahr werden in Triptis bis zu 26 Neugeborene erwartet

Mit dem Begrüßungsgeld wurde eine vor etwa acht Wochen vorgestellte Idee des SPD-Stadtrates Peter Zacharias geltendes Recht. „Ich danke für die schnelle Erarbeitung der Richtlinie“, sagte der junge Kommunalpolitiker. „Manchmal gehen Sachen in Triptis schnell“, kommentierte Berthold Steffen (Freie Wähler). „In Triptis klappen viele Dinge schneller als anderswo“, setzte Peter Orosz noch einen drauf.

Die Stadt hat für diese freiwillige Leistung in ihrem Haushalt 2020 erst einmal 5200 Euro eingestellt. Demnach werden dieses Jahr bis zu 26 Triptiser Babys erwartet. Berthold Steffen argumentierte, dass es in den vergangenen fünf Jahren – abgesehen von einem Ausreißer in 2017, der auf die Flüchtlingswelle zurückgeführt wird – nie mehr als 26 Neugeborene gegeben habe.