Die Geräusche vom Dorf

Was war zuerst da: Das Huhn oder das Ei? Die Frage ist vermutlich so alt wie die Menschheitsgeschichte und kann selbst von Zucht-Experten wie Familie Neumeister nicht abschließend beantwortet werden. Von mir als Laie auch nicht. Nur eins weiß ich: Tierische Geräusche gehören ins Dorf. Dieses Klischee wärme ich als Städter gern mal auf. Man hört es aber auch auf den Dörfern selbst.

Die Neumeisters aus Gössitz halten eben jenes Klischee gern selbst hoch, wie ich erfuhr. Gaggernde Vieh und gurrende Täubchen, mindestens eine Katze sitzt im Hof und ein Hasenpärchen sitzt im Stall. Während früher das Halten von großen und kleinen Nutztieren eher der Eigenversorgung galt, verkommt es nun mehr und mehr zum Hobby. Leider.

Dabei rufen seit Jahren die Menschen nach regionalen Erzeugnissen, die ohne fragwürdige Massentierhaltung einhergeht. Industriell produzierte fleischliche Nahrung ist noch immer der Renner in den Supermärkten.

Ohne Frage ist die Pflege von Tieren, die auf den Tellern landen, zeitaufwendig und durchaus auch mit finanziellen Mittel verbunden, aber man weiß, was man zwischen Kloß und Rotkraut am Sonntag auf dem Tisch hat.

Also was schmeckt am besten, das Huhn vom eigenen Hof oder das Ei aus dem Supermarkt? Familie Neumeister gibt auf Nachfrage gern ein Tier ab.