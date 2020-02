Die Geschichten der Schalttage im Orlatal

Alle vier Jahre erinnert dieses Datum daran, dass im gregorianischen Kalender ein Jahr nicht 365, sondern eigentlich 365,2425 Tage umfasst: der 29. Februar. Den Schalttag nahm die Redaktion zum Anlass, einmal zurückzuschauen, welche Geschichten dieses Datum in den vergangenen zwölf Jahren im Orlatal bereithielt.

Einen ersten Vergleich erlaubt die Arbeitslosenquote: 13,5 Prozent betrug die im Februar 2008 im Bereich Pößneck. 5,6 Prozent sind es heute. Daneben war die große Meldung des 29. Februars 2008 die Ankündigung, dass vor dem Kaufhaus Binder in Pößneck drei Stolpersteine in Erinnerung an die von den Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Mitglieder der jüdischen Familie Binder verlegt werden sollen. Mittlerweile gibt es in der Stadt zwölf solcher Gedenktafeln.

2012 war der Schalttag im Orlatal geprägt von Themen, die heute noch immer relevant sind: „Der demographische Wandel mit dem Nachwuchsmangel als ungünstiger Erscheinung habe als positiven Effekt, dass in den Betrieben der einzelne Mensch wieder wichtiger sei“, hieß es damals in der Ankündigung der neunten Bildungsmesse »Berufe aktuell« in Pößneck. Ein anderer Beitrag meldete für die Region „Kein Ansturm auf Solarstromanlagen“. Schaut man heute auf die Dächer der umliegenden Orte, scheint sich da einiges getan zu haben.

Gemeindefusionen und Hochzeiten

Am Schalttag des Jahres 2016 erfuhren Zeitungsleser im Orlatal vom Rücktritt des gesamten Gemeinderates von Bucha, damals noch Teil der VG Seenplatte. „Die hohen Kindergartenkosten bescheren der Gemeinde Bucha eine Finanzlücke, für welche die Gemeinderäte keinen Ausweg sehen. Und von der höheren Politik fühlen sie sich damit nicht ernst genommen“, fasste es der Beitrag zusammen. Als Folge dessen stand schon damals eine mögliche Eingemeindung nach Knau im Raum. So sollte es auch kommen. Seit dem ersten Januar 2020 ist nun die Gemeinde Knau selbst Teil von Neustadt und Bucha damit der südlichste Ortsteil dieser. Da der 29. Februar 2016 ein Montag war, gab es zudem viel Fasching in der Zeitung.

Im Jahr 2020 fällt der Schalttag dagegen auf einen Samstag. Damit bietet er sich nicht zuletzt auch Heiratswilligen an. Und tatsächlich: Sowohl in Triptis, als auch in Neustadt werden heute standesamtliche Trauungen vollzogen. Auf die Frage, ob da absichtlich die Zahl späterer Hochzeitstage minimiert werden solle, sagt Anika Seidemann vom Triptiser Standesamt: „Nein, für das Paar hat das Datum einfach zeitlich gut gepasst.“ Auch eine interessante Geschichte.