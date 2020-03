Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Gesichter der Krise

Wir sind Journalisten. Unsere Telefone stehen nicht still. Wir möchten Sie, liebe Leser, immer auf dem aktuellsten Stand halten und blenden deswegen auch den Feierabend aus, ebenso wie morgens der erste Gang nicht zur Kaffeemaschine führt, sondern an den Laptop. Tagesplanung beginnt am Vorabend. Auch für uns ist es eine Ausnahmesituation.

Vermehrt am Telefon hangeln wir uns durch Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheit. Die Sorgen und Probleme unserer Gesprächspartner reichen von Existenzangst über Geschäftsaufgabe bis hin zu Furcht um das eigene Leben. Die Informationsflut ist kaum noch überschaubar und sinnlose Fake-News verwässern und verlangsamen den Prozess, der unser Leben baldmöglichst wieder ins Gleichgewicht bringen soll – ebenso wie das unverantwortliche Verhalten einiger Jugendlicher, die sich trotz neuer Regeln treffen. Vielleicht schnallen sie erst, dass ihr Verzicht auf ein bisschen Spaß gereicht hätte, um zu verhindern, dass Oma nicht mehr nach Hause kommt und ihre Lieblingskneipe für immer geschlossen bleiben muss. Manche Dinge sind unumkehrbar. #StayHome Ich wünsche allen Ärzten und Pflegern Kraft, Unternehmen schnelle Hilfe und Freischaffenden viel Durchhaltevermögen. Aber vor allem wünsche ich Ihnen Gesundheit.