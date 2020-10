Die Jugendweihefeiern in Pößneck sind gerettet

Zum Teil große Verwirrung herrschte am Donnerstagnachmittag beim Thema Jugendweihefeier im Pößnecker Schützenhaus. Zwischenzeitlich liefen die Telefone beim die Feste austragenden Verein heiß. Absagen zu am Samstag in zwei Durchgängen avisierten Feierstunden machten die Runde. Mitarbeiterin Petra Kahnis, die für die Organisation der Feste im Saale-Orla-Kreis zuständig ist, teilte vielen Eltern schon die schlechte Nachricht mit. Dabei schwang große Enttäuschung mit, wie sie sagt. Schließlich kam 15.30 Uhr die erlösende Nachricht: Trotz neuer Beschränkungen – Verbot von Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 50 Personen – können die Feiern nun doch wie geplant stattfinden.

Ausnahme vom Veranstaltungsverbot der Allgemeinverfügung

Das Landratsamt in Schleiz äußert sich wie folgt: „Bei Jugendweihen ist zu unterscheiden zwischen dem Festakt an sich und der sich daran anschließenden privaten Feier. Der Festakt zur Jugendweihe kann stattfinden, wenn die Raumverhältnisse und Infektionsschutzvorkehrungen dies zulassen. Als Veranstaltung, die weltanschaulichen Zwecken nach der Thüringer Verfassung dient, stellt der Festakt selbst eine Ausnahme von dem Veranstaltungsverbot der Allgemeinverfügung dar. Es gelten die Regelungen der Thüringer Corona-Grundverordnung“, und weiter: „Bei der sich anschließenden privaten Feier in Gaststätten oder in extra für die Feier angemieteten Räumen gilt die 50-Personen-Grenze. Wird zuhause gefeiert oder in privaten Partyräumen, können maximal 25 Personen anwesend sein.“

Im Saale-Orla-Kreis konnten am 12. September in Schleiz, am 26. September in Neustadt und am 3. Oktober in Bad Lobenstein die verschobenen Feierlichkeiten nachgeholt werden. In Pößneck und Umgebung, dem letzten noch verbliebenden Bereich, zitterten bis zuletzt die 136 Jugendlichen und deren Eltern, ob man am kommenden Samstag per Festakt in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden kann. „Wir haben für Pößneck schon den 21. März 2021 ins Auge gefasst gehabt“, so Petra Kahlis.