Die Öpitzer Vereine in Wort und Bild

Pößneck. Neuer Vortrag von Ortschronist Bernd Wagner im Saal des Pößnecker Rosengartens.

Bernd Wagner, der Öpitzer Ortschronist, lädt am Samstag, 8. Oktober, zum nächsten heimatgeschichtlichen Vortrag in den Saal des Rosengartens ein. Beginn ist um 16 Uhr und das Thema des Nachmittages lautet „Die früheren Vereine von Oepitz in Wort und Bild“.

„Der Vortrag beginnt 1839 mit dem Hammelschießen der jungen Leute, es spielen der Turn- und Schützenverein eine Rolle, es wird über die Gymnastikgruppe der 1960er zu reden sein und schließlich über die DFD-Gruppe der 1990er“, so Wagners Ausblick.

In der einst selbstständigen Gemeinde und auch lange Zeit nach 1945 habe es ein vergleichsweise vielseitiges Vereinsleben im heutigen Pößnecker Ortsteil gegeben, und an diese gesellschaftlichen Hoch-Zeiten, an Feste und Jubiläen, an die einstigen Übungs- und Festplätze soll mit historischen Fotos und aufgezeichneten Erlebnisberichten erinnert werden. „Man arbeitete zusammen und feierte zusammen“, beschreibt Wagner das einstige Leben im Dorf.

In seiner kommentierten Bilderschau werden viele bekannte Öpitzer zu sehen sein, verspricht der Ortschronist. Und der Vortrag sei sicherlich auch für Neugierige außerhalb des Ortsteiles interessant.