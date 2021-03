Der stadtbildprägenden Pößnecker Altenburg sollen in diesem Jahr neun ehrenamtliche Arbeitseinsätze gewidmet werden.

So treffen sich die Altenburgfreunde an den Samstagen 20. März, 24. April, 29. Mai, 28. Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober und 13. November jeweils um 9 Uhr an den Garagen am Ende des Altenburgrings, hier am unteren Bildrand.

Schwerpunkte sind Natur- und Wegepflege- sowie Infrastrukturinstandhaltungsarbeiten. Jüngere helfende Hände seien stets willkommen.