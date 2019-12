Die Pößnecker Huth-Schule als Ideenwerkstatt

Am Freitag stand zum letzten Schultag des Jahres 2019 für die Schüler der Staatlichen Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck ein besonderer Projekttag auf dem Programm. Denn im Rahmen mehrerer Klassenwettbewerbe galt es nicht nur theoretische, sondern auch praktische Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

So waren für die Klassen fünf und sechs durch die Klassensprecher der siebten bis zehnten Klassen verschiedene Aufgaben und Aktivitäten vorbereitet worden. Zu nennen sind hier etwa ein Tanzwettbewerb, ein Bauwettbewerb, ein Kochwettbewerb, ein Quiz und eine „Huth-Design“-Werkstatt.

Kork, Klebstoff und Kopierpapier

Eindrücke vom Wettbewerbstag an der Staatlichen Regelschule Prof. Franz Huth am letzten Schultag des Jahres 2019. Foto: Sylke Kühne / RS Pößneck

Ergänzt wurde das vielfältige Programm durch einen Konstruktionswettbewerb der Klassenstufen sieben bis zehn. Der Arbeitsauftrag für die Schülergruppen lautete hier wie folgt: „Baut ein Fahrzeug.“ Dieses sollte eine möglichst weite Strecke rollen können, nachdem es eine Rampe hinunter gestartet wurde. Jede Gruppe musste die selben vorgegebenen Materialien nutzen: eine Rolle Klebeband, einen Klebestift, Kopierpapier, zwei Holzachsen und je acht Korkscheiben. Dabei entstand eine Vielzahl von Entwürfen – manche mit ausgeprägtem Designanspruch, andere eher funktional gehalten. Den Gesamtsieg der Klassen neun und zehn sicherte sich etwa eine Gruppe der Klasse 10a. Ein Sonderpreis der Schulleitung wurde für das schönste Gefährt vergeben.

Am Vormittag hatten die Schüler 90 Minuten Bauzeit. Ab 11.20 Uhr fanden der Wettbewerb und dann die Siegerehrungen in der Turnhalle statt. „Ich habe in allen Gruppen kreative Ideen gesehen“, sagte Robert Lippold, Lehrer für Geschichte, Geografie, Sozialkunde und Werken. Er freue sich über das Engagement der Schüler angesichts der Herausforderung. Der Aktionstag findet bereits im vierten Jahr statt und bildet den Ausklang vor den Weihnachtsferien und dem Jahreswechsel. „Wir alle wünschen euch schöne Weihnachten“, verabschiedete Lippold die Schüler im Namen des Kollegiums im Anschluss an die Preisverleihung.