"Die Politik darf Ärzte nicht als Befehlsempfänger betrachten"

In diesem Objekt, dem Altbau auf dem Gelände des Pößnecker Krankenhauses, soll am 13. Januar die Corona-Impfstelle für den Saale-Orla-Kreis ihre Arbeit aufnehmen. Der Parkplatz davor ist kostenpflichtig.

Um den Standort der Corona-Impfstelle für den Saale-Orla-Kreis wurde ein großes Geheimnis gemacht. Spätestens seit dem 30. Dezember beziehungsweise seit den Online-Terminvergaben ist allerdings klar, dass die Schutzimpfungen in der Thüringen-Klinik in Pößneck, konkreter im Altbau auf dem Gelände des Krankenhauses, verabreicht werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Diese Standortentscheidung erschließt sich nicht jedem in der Region. So haben sich Senioren und deren Angehörige aus dem Oberland gefragt, warum man ältere Herrschaften mitten im Winter einmal quer durch den Saale-Orla-Kreis fahren lässt. Orlataler wiederum wissen, dass es im Umfeld des Krankenhauses kaum bis gar keine öffentlichen Parkplätze gibt und dass man bezahlen muss, wenn man die Stellflächen mit Schranke vor besagtem Altbau nutzen will.

Impfstelle ist barrierefrei

Die Impfstelle ist im zweiten Obergeschoss beziehungsweise in einer verwaisten Hämatologisch-Onkologischen Praxis eingerichtet und Zweifel gab es in der Bevölkerung auch an der online ausgewiesenen Barrierefreiheit des Objektes. Doch hier betonen auf Nachfrage sogar die Thüringen-Kliniken: "Die Praxis ist über Fahrstühle erreichbar." Gegebenenfalls wäre der Weg zum Aufzug am Empfang des Krankenhauses zu erfragen.

Ansonsten möchten sich die Thüringen-Kliniken nicht weiter äußern. "Wir sind hier nur der Vermieter", heißt es. Die Impfstelle sei eine Einrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), die sich beispielsweise auch um eine ausreichende Ausschilderung zu kümmern habe.

Standort aufgrund "regionaler Absprachen" festgelegt

"Wenn schon Pößneck, dann wäre die Shedhalle an der Bundesstraße und mit den vielen kostenfreien Parkplätzen rundherum der bessere Standort gewesen", meinte der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) auf Anfrage. Die Kreisverwaltung wiederum hatte der KVT eine leerstehende Praxis im Schleizer Krankenhaus ans Herz gelegt, vergeblich.

Der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge, hätten nicht näher genannte "regionale Absprachen" zur Entscheidung für den Altbau des Pößnecker Krankenhauses geführt. "Natürlich kann es sein, dass es Menschen gibt, die sich einen anderen Standort gewünscht hätten", kommentiert KVT-Sprecher Veit Malolepsy in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Die Corona-Impfungen seien "für viele Thüringer mit einer gewissen Anfahrt verbunden, anders ist das nicht zu organisieren", sagt er, um dann auch einen wichtigen Hinweis zu geben. Demnach müssen sich Bewohner des Oberlandes nicht unbedingt in Pößneck impfen lassen, wenn eine Anlaufstelle in einer benachbarten Region besser erreichbar sei.

Vier- bis fünfköpfige Impf-Teams

Ansonsten gebe es Menschen, die über die Impfstellen reden, und solche, die alles dafür tun, um funktionsfähige Strukturen aufzubauen, so Veit Malolepsy. Kritischen Stimmen aus der Parteienlandschaft setzt er beispielsweise folgenden Satz entgegen: "Die Politik darf Ärzte nicht als Befehlsempfänger betrachten."

Wie wird die SOK-Impfstelle in Pößneck personell ausgestattet sein? Ein Impf-Team bestehe in der Regel aus vier bis fünf Personen, so Veit Malolepsy. Einem Arzt stünden zwei impfberechtigte Medizinische Fachangestellte sowie weiteres Personal für die organisatorischen Fragen zur Seite.

Niedergelassene, angestellte und pensionierte Ärzte

Wie viele Ärzte in Pößneck zum Einsatz kommen, war nicht zu erfahren. Im Allgemeinen hätten sich neben niedergelassenen Medizinern auch angestellte und pensionierte Ärzte für diesen Dienst gemeldet.

"Es gibt keine Ärzte, die Däumchen drehen und darauf warten, für die Impfstellen verpflichtet zu werden", so Veit Malolepsy. Es habe nach dem Aufruf zur Mitwirkung einen "ziemlich großen Rücklauf" gegeben und für alle Mediziner sei der Einsatz in der Impfstelle "on top", als zusätzlich zum normalen Dienst. Damit lassen sich beispielsweise Hinweise erklären, dass in Pößneck bei den Online-Buchungen nur Nachmittags- und Abendtermine zu haben waren.

Impfwillige sollten etwas Zeit mitbringen

"Die Impf-Teams arbeiten in Sechs-Stunden-Schichten", sagt Veit Malolepsy. Pro Stunde sollen im Idealfall zwölf Impfungen verabreicht werden. Die Frauen und Männer mit einem Termin sollten nicht nur pünktlich erscheinen, sondern auch damit rechnen, dass sie nach dem Piekser zehn bis fünfzehn Minuten zur Beobachtung in der Praxis bleiben müssen.

Veit Malolepsy zufolge, nimmt die Pößnecker Impfstelle am 13. Januar ihren Betrieb auf. Online-Bucher der ersten Stunde sind allerdings der Meinung, dass es erst ab dem 18. Januar Termine gegeben habe.

Kassenärztliche Vereinigung bittet um Geduld

"Unsererseits sind Vorkehrungen für ein strukturiertes Vorgehen getroffen", sagt Veit Malolepsy für die Kassenärztliche Vereinigung. "Wir können aber nicht alle Impfwilligen am ersten Tag versorgen. Wir bitten um etwas Geduld."

Die Impfstelle für den Saale-Orla-Kreis ist in Pößneck im Hohen Gässchen 8-10 zu finden. Ortsunkundige sollten in Pößneck nach den Krankenhaus-Schildern Ausschau halten und diesen folgen.

Wer unter www.impfen-thueringen.de keinen Termin bekommen hat, kann es jetzt unter Telefon (03643) 4950490 versuchen.

Wer in dieser frühen Phase der Corona-Impfkampagne einen Termin haben möchte, muss nachweisen, dass er einer vorrangig zu impfenden Bevölkerungsgruppe angehört. Dazu gehören vor allem Menschen ab 80 sowie Angehörige bestimmter Berufsgruppen wie Pflege-, Rettungs- und weitere Notfalleinsatzkräfte.