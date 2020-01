Die richtige Größe für jede Gesellschaftsordnung

Seine Firma sei stets klein gewesen, sagte der Pößnecker Unternehmer Peter Metzner. Dieser Tatsache sei es wohl zu verdanken, dass der Baustoffhandel Ernst Eulenstein sämtliche politischen Systeme seit 1920 überlebt hat.

Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Gründung wurde am Freitagabend im Pößnecker Schützenhaus das große Jubiläum des Familienbetriebes gefeiert. Vor etwa 165 Gästen – Geschäftspartner, Mitarbeiter, Wegbegleiter, Familienangehörige – beziehungsweise in einer etwa 40-minütigen Rede gab Peter Metzner mitunter sehr persönliche Einblicke in die Geschichte seiner Firma.

Erster Sitz des von Ernst Eulenstein gegründeten Betriebes war der Hufeisen-Komplex in der Saalbahnstraße. Der Baustoffhandel wuchs und wuchs, so dass er 1931 in die Neustädter Straße umzog, wo er bis 1998 blieb. Seither ist die Firma unmittelbar am Unteren Bahnhof zu finden.

Erich Metzner, die zweite Generation, arbeitete von Anfang an im Betrieb mit, um ihn 1936 zu übernehmen und bis 1972 zu führen. 1941 stieg Rudi Metzner, die dritte Generation, ein, um der Firma ab 1963 zunächst gemeinsam mit seinem Vater und dann selbstständig bis 1990 vorzustehen. Seit dem 1. Januar 1991 ist Peter Metzner der Chef. Seinem anwesenden 95-jährigen Vater dankte er, dass er die Firma „sauber über den Kommunismus“ geführt habe. Ausdrücklich würdigte Peter Metzner die Leistungen der Ehefrauen im Hintergrund, namentlich jene von Emma Eulenstein sowie von Martha, Ilse und Jana Metzner.

Der Güntsch Bedachungs- und Baustoff GmbH aus Pressig, mit welcher man freundschaftlich zusammenarbeite, fühlte sich Peter Metzner ebenso zu Dank verpflichtet wie der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla und den Vorgänger-Genossenschaftsbanken. Mitarbeiter und Kunden, Dienstleister und Lieferanten, Ex-Bürgermeister Michael Roolant wurden ebenfalls mit Würdigungen bedacht.

Am ausführlichsten betrachtete Peter Metzner freilich die DDR-Zeiten, als der Baustoffhandel auch Betonteile etwa für Garagen herstellte. Die würden heute noch überall in den neuen Bundesländern stehen. Das waren Zeiten, als man am Unteren Bahnhof noch Züge mit 25 Waggons Kies empfing. Und wenn dieser im Winter festgefroren war, wurde eben mit in Brand gesteckten Autoreifen aufgetaut. Besonders willkommen waren seinerzeit sommerliche Betonteillieferungen an die Ostsee. Solche Gelegenheiten wurden nämlich für Betriebsurlaub genutzt.

Auf einen „Ausflug in die Zukunft“, wie er sagte, verzichtete Peter Metzner, 62, bewusst. Er werde den aktuell acht Mitarbeiter zählenden Betrieb bestimmt noch lange führen.