Die Schönsten kommen seit mehr als 20 Jahren nach Pößneck

Pößneck Vernissage der Ausstellung mit den schönsten deutschen Büchern: Kritik an Kinderbüchern ohne Bezug zur Lebenswelt von Kindern

Bereits seit 1929 gibt es den Wettbewerb um Deutschlands schönstes Buch. Und unter den acht Städten, die die Eröffnungsausstellung mit den Ergebnissen des Wettbewerbes um die schönsten deutschen Bücher eines Jahrgangs durchführen dürfen, gehört seit mehr als zwanzig Jahren auch Pößneck.

Noch nicht so alt ist die Eröffnungsveranstaltung, die seit 18 Jahren in der neugestalteten Stadtbibliothek in der Bilke vor Publikum angeboten wird. Am Mittwochabend war es wieder soweit und um die 25 Gäste waren gekommen, um der Vorstellung der diesjährigen 25 Schönsten beizuwohnen.

Von Anfang an dabei bei diesem Präsentationsformat ist Frank Mylius, Fachbereichsleiter Druck- und Medientechnik im Pößnecker Berufsbildungszentrum. Und seit nunmehr drei Jahren setzt Bibliotheksleiterin Martina Rübesam fort, was ihre Vorgängerin Christel Ziermann eingeführt hatte. Während Mylius die Bücher aus Herstellersicht beurteilt, trägt Rübesam die Meinung der Fachjury vor und etwas zaghaft manchmal auch ihre eigene Bewertung.

Nur sieben Bücher auf dem Gut-Stapel

Im Ergebnis, auch unter angeregter Beteiligung des Publikums, werden die Bücher neu qualifiziert und in drei Stapel abgelegt: gut, geht so und schlecht. Nur sieben Bücher oder Broschüren schafften es dieses Mal zum Schluss auf den Gut-Stapel, während neun in Pößneck komplett durchfielen. Der Rest landete in der Mitte.

Nicht immer waren sich die beiden Bewerter einig. Aber so richtig diskutierten sie nur bei der einzigen Buchreihe unter den 25 Titeln, beim „eure Paläste sind leer“ aus dem Suhrkamp Verlag. Die Inhalte schätzte sie als angenehm „retro“, er nicht so positiv als „verspielt“ präsentiert. Letztlich einigten sich die beiden Experten auch in diesem Fall.

Kritik an Einschränkungen bei der Lesbarkeit

Insgesamt deckte sich die Meinung der Jury nicht sehr oft mit den Auffassungen der beiden Bewerter des Abends und des Publikums. Mylius erläuterte Dinge wie Druck, Einband und Materialeinsatz, und das teils mit deftigen Kommentaren. „Lesbarkeit wird heute überbewertet“ war genauso ein Bonmot von ihm wie diese harsche Kritik: „Manche Bücher taugen prima, damit eine Tür nicht zufällt oder ein Tisch nicht wackelt.“ Einig waren sich die beiden Moderatoren leider auch bei der Bewertung der geehrten Kinderbücher, die wohl von Erwachsenen ausgewählt worden seien, die keinerlei Bezug zur Lebenswelt und den Fähigkeiten von Kindern hätten.

Mylius lobte die überwiegende Druckqualität der Bücher, kritisierte aber den seiner Meinung nach oft falschen Einsatz der Typografie, was zu Einschränkungen bei der Lesbarkeit führe. Er konnte viel zu oft demonstrieren, dass ein aufgeschlagenes Buch nicht aufgeschlagen liegen bleibt – ein klarer Produktionsfehler. Rübesam hatte einige wenige Favoriten, aber insgesamt deutliche Verständnisprobleme für die Auswahl vieler Bücher als „schönstes Buch“. Besonders vernichtend war ihr Urteil bei den Kinderbüchern.

Bis zum 23. September gibt es nun für alle Bücherfreunde aus Pößneck und Umgebung die Gelegenheit, die offiziell 25 schönsten deutschen Bücher während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek anzuschauen und anzufassen.