Jean Möller aus dem Saale-Orla-Kreis ist Thüringerin des Jahres 2023

Ziegenrück. Der Trainerin von drei Kindertanzgruppen wurde die Auszeichnung am Samstagabend im MDR-Landesfunkhaus in Erfurt verliehen.

Die Sensation ist gelungen! Jean Möller aus Ziegenrück ist die Thüringerin des Jahres 2023.

Der leidenschaftlichen Trainerin der drei Kindertanzgruppen der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft wurde die Auszeichnung der Thüringer Ehrenamtsstiftung am Samstagabend in einer emotionalen Veranstaltung im MDR-Landesfunkhaus in Erfurt verliehen.

Sage und schreibe 33,8 Prozent der vielen Stimmen

Bei der Publikumsabstimmung um den Ehrenamtspreis, der zum 30. Mal verliehen wurde, entfielen auf Jean Möller sage und schreibe 33,8 Prozent der vielen Stimmen, die beim MDR von Menschen aus ganz Thüringen und darüber hinaus abgegeben wurden.

Die Urkunde und ein Preisgeld von 2000 Euro zugunsten der Ziegenrücker Kinderballetts wurden der 33-Jährigen von Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) überreicht.

Das offizielle Foto von der Preisverleihung mit Jean Möller in der Mitte. Foto: Jens Borghardt / MDR Thüringen

„Damit habe ich nie gerechnet!“, sagte Jean Möller am Sonntagmorgen im Telefonat mit dieser Zeitung. „Allen Menschen, die für mich abgestimmt haben, kann ich nur sagen: Herzlichen Dank! Ich bin sehr glücklich.“

Kinderfest und Garderöcke

Jetzt sei nicht nur wieder ein schönes Kinderfest in Ziegenrück gesichert. Ein Teil des Preisgeldes soll in Garderöcke für ihre Schützlinge investiert werden, „damit Kinderträume wahr werden“.

Im Januar 2023 war Jean Möller Thüringerin des Monats. Das damalige Preisgeld von 500 Euro wurde in ein Sommerfest für ihre aktuell 47 Schützlinge investiert. Für die Auszeichnung wurde Jean Möller von ihrem Verein beziehungsweise Dagmar Könitzer vorgeschlagen.

Trainerin aus Ziegenrück wird ausgezeichnet

„Tanzen ist für mich das Größte“, sagt Jean Möller

Seit fünf Jahren trainiert Jean Möller die Nachwuchstanzgruppen der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft. Seitdem habe sich die Zahl der mitwirkenden Mädchen und Jungen mehr als verdoppelt. Sie habe neuen Schwung in den Verein gebracht, heißt es. Um die Kinder aus Ziegenrück und Umgebung kümmert sich die 33-Jährige abends, nach Familie und Beruf.

Collage mit den Kindertanzgruppen der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft. Foto: ZKG / OTZ

„Tanzen ist für mich das Größte“, sagt Jean Möller. „Und die Arbeit mit Kindern macht mir riesigen Spaß.“ Was sie auszeichne, sei, dass sie den Kindern im Training auf Augenhöhe begegne. Jean Möller ist selbst Mutter von zwei Kindern und sie betont: „Ohne meine Eltern, meine Schwiegereltern und meinen Mann Robert würde ich es nicht schaffen.“