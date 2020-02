Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die weit reisenden Sänger aus Krölpa

„Ich fühle mich sehr wohl“, sagt die 38-jährige Julia Günther, Mitglied und Programmverantwortliche des Chors Vocalitas Krölpa. Sie schätzt das Team-Gefühl, das Persönlichkeitsformende, die Verantwortung und den Ansporn. So wie sie, würden viele des 20-köpfigen Ensembles denken. „Ich bin seit 1993 dabei, wuchs mit dem Chor auf und auch mit ihm.“

Weltweit hat Chorleiter Berndt Winter Verbindungen, hauptsächlich aufgrund von Städte- und Schulpartnerschaften. Die regelmäßigen Kulturreisen nach Kanada, Ungarn, Tschechien, Großbritannien und Frankreich sind natürlich immer verbunden mit dortigen Auftritten. Dies wirke motivierend, sei aber auch „ein Dank an die jungen Sänger“, so der 69-Jährige.

Pflege vondeutschem Liedgut

Der vierstimmige Chor, dessen Mitglieder hauptsächlich aus 30 bis 40-Jährigen besteht, hat ein buntes Repertoire. Aus etwa 150 Liedern schöpfen sie. Das deutsche Volkslied wird gepflegt, aber auch Opernchöre, Musicals und Liedgut von Renaissance bis Barock sind darunter zu finden. Regelmäßige Auftritte zur Adventszeit in der katholischen Kirche in Ranis und im protestantischen Gotteshaus von Krölpa sorgen für volle Kirchenbänke.

Vocalitas Krölpa bei einem Auftritt in der Pinsenberghalle in Krölpa im Jahr 2014 Foto: Julia Günther

Unter dem Namen Vocalitas tritt der zum großen Teil aus ehemaligen Pößnecker Gymnasiasten bestehende Chor seit 2010 auf. Doch die Wurzeln reichen noch weitere zwanzig Jahre zurück. Nach der politischen Wende, also 1991, formte der Musiklehrer Winter, der zuvor in Krölpa lehrte, zum Übergang von der Polytechnischen Oberschule Ernst Thälmann zum Gymnasium Am Weißen Turm einen rein weiblichen Schulchor. „Das gehört zu den Aufgaben eines Musiklehrers“, kommentiert er. Zur damaligen Eröffnungsveranstaltung gestaltete das Gymnasium in Pößnecks Partnerstadt Mosbach (Baden-Württemberg) noch das Programm. Später entwickelten sich daraus eine Schulpartnerschaft, die um die Schulen in Château Thierry (Frankreich), Blovice (Tschechien), Neuburg an der Donau (Bayern) und dem ungarndeutschen Bildungszentrum in Baja anwachsen sollte.

Daraus mündeten gegenseitige Besuche und gemeinsame Konzerte wie zur Landesgartenschau in Pößneck im Jahr 2000.

30-jähriges Chorbestehen und 950 Jahre Krölpa 2021

„Die einzige Partnerschaft, die uns bis zum heutigen Tag erhalten blieb, ist im ungarischen Baja“, sagt der Chorleiter. Er begründet dies mit den veränderten Personalien an den anderen Orten. „Die Verbindungen sind ganz stark mit einzelnen Personen verknüpft.“ Die Lebenssituationen ändern sich, einige gingen Rente, wechselten den Job oder zogen weg.

Das sind auch die Gründe, warum sich im Laufe der Jahre, nachdem der Chor sich aus dem Schulleben in Pößneck verabschiedete, ausdünnte. Als man im Krölpaer Barocksaal ab 2011 eine neue Bleibe fand, waren es etwa 30 Sänger, nun sind es 20. „Sie sind sehr treu, aus Wien und Aachen kommen jeweils ein Chormitglied zu den regelmäßigen Proben“, sagt Winter anerkennend. „Manche finden auch nach einer längeren Pause zurück, erinnern sich an die Chorproben in der Schule.“ Mit Krölpa sei man nun seit fast einem Jahrzehnt stark verbandelt. Bürgermeister und Chormitglied, Jonas Chudasch, verrät, dass man fürs kommende Jahr eine große Festivität plane. Denn der Chor wird 30 Jahre jung und Krölpa wird 950 Jahre alt. „Ja, das werden wir sicherlich feiern“, sagt Chudasch mit einem wissenden Grinsen. „Wir werden Vocalitas mit einspannen.“ Zudem plant Berndt Winter 2021 einen Besuch in Baja, bei dem für eine weitere Chorreise nach Ungarn die Weichen gestellt werden sollen.