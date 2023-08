Die Welt der Schwarzen Kunst in Pößneck

Pößneck. Die Schaudruckerei ist am kommenden Sonntag geöffnet.

Wer einmal die Schwarze Kunst kennenlernen möchte, hat am Sonntag, 27. August, in Pößneck wieder die Gelegenheit dazu. Da ist nämlich von 13 bis 17 Uhr die Historische Schaudruckerei im Bilkenkeller wieder geöffnet. Eintrittskarten sind – auch sonntags – in der Stadtinformation erhältlich, die nur wenige Meter oberhalb des Bilkenkellers im Museumskomplex am Klosterplatz zu finden ist.

Die Schaudruckerei ist als ehrenamtlich betreute Dauer- und Mitmachausstellung auch in diesem Jahr immer am letzten Sonntag eines Monats geöffnet. „Interessierte können den Meistern der alten Bleilettern über die Schultern schauen und die Geheimnisse ihres Schaffens hautnah erleben“, heißt es in der Einladung der Stadt Pößneck sowie des Freundeskreises Druckindustrie, welchem eine Reihe ehemaliger Drucker, Setzer und Buchbinder sowie andere Freunde der Schwarzen Kunst angehören.

„Die Profis der Schaudruckerei setzen alte Maschinen in Gang, stehen Rede und Antwort und erklären die Feinheiten ihres Handwerks. In besonderer Atmosphäre kann man erfahren, wie komplex und herausfordernd die Herstellung von Druckerzeugnissen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war.“

Gruppen können die Schaudruckerei auch mit einer eigenen thematischen Führung erkunden. Nähere Informationen gibt es unter www.hsd-poessneck.de oder in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/41 22 95.