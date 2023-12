Stephanie Rössel über noch keine Gelegenheit für Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt

Bisher waren meine diesjährigen Weihnachtsmarktbesuche nicht so wirklich entspannt. Auf dem Schleizer Markt war ich unterwegs, weil ich Wochenenddienst hatte. Und diese Woche in Plauen war buchstäblich Bombenstimmung. Da wurde nämlich plötzlich alles evakuiert, weil ein 75-Kilogramm Blindgänger gefunden wurde. Aber die Adventszeit ging ja erst los und ein paar Tage dauert es noch bis Weihnachten. Außerdem habe ich noch keine Entscheidung getroffen, ob es in diesem Jahr Eierpunsch, heißer Aperol oder eben doch traditionell Glühwein in meiner Tasse sein soll. Wobei ich bei letzterem Getränk jedes Mal lachen muss. Denn ein Spruch, den ich mal gelesen habe, hat sich in mein Gehirn gebrannt. Auf einem Schild stand geschrieben: „Wenn im Wein die Wahrheit liegt, liegt dann im Glühwein die Erleuchtung?“