Sternbildsage in Döbritz: Die zweifelhafte Gabe der Perchta

Der 6. Januar ist nicht nur der Dreikönigstag, sondern wird laut alten Überlieferungen auch als Perchtentag bezeichnet und nimmt damit Bezug auf die Sagengestalt Frau Perchta aus der kontinentalgermanischen Mythologie. Die Perchta ist die Hauptfigur einer der obskureren Sternbildsagen Thüringens und diese spielt in Döbritz bei Pößneck im Saale-Orla-Kreis.

Ein ebenfalls verbreiteter Name der Figur ist Frau Holle. Die frühesten schriftlichen Quellen über die Perchta datieren auf das 13. Jahrhundert. In Gestalt einer alten Frau steht sie häufig für die Bestrafung von Faulheit, durchaus auch recht brutal, sie belohnt aber auch Fleiß und Hilfsbereitschaft, etwa durch Münzen, die Mägde beim Wasserholen am Brunnen in den Eimern finden, heißt es bei Wikipedia.

Frau Perchtas Bier in Döbritz

Unter dem Titel „Frau Perchtas Bier in Döbritz“ steht eine Erzählung aus dem Buch „Himmlische Späne – Sternbildsagen aus Thüringen und angrenzenden Gebieten“, herausgegeben von Michael Köhler (2009, Jenzig-Verlag Gabriele Köhler, Jena; Illustrationen von Kerstin Dietel).

Das Buch versammelt eine Vielzahl von Sternbild-Mythen und uralten Deutungen, darunter einige aus dem Orlatal. Die Sagen spiegelten häufig die Bedeutung der Sterne „für die frühe Definition eines Kalenders und die Organisation des bäuerlichen Lebens im Jahreslauf wider“, heißt es auf dem Einband.

Die Geschichte aus Döbritz – es ist gleich die zweite im Buch – beginnt auf einem dreieckigen Acker in der Nähe des Dorfes. Frau Perchta ist dabei, diesen zu pflügen, als ein Mädchen vorbeigelaufen kommt. Dieses hatte soeben aus Bodelwitz Bier geholt und sieht sich nun der Forderung Frau Perchtas ausgesetzt, der alten, vom Pflügen durstigen Frau die Kanne mit dem Bier zu überlassen.

Jetzt wird es etwas unappetitlich, denn das Mädchen gibt den Krug frei, die Perchta trinkt ihn aus. Dann muss das erschrockene Mädchen der Überlieferung zufolge mitansehen, „wie Perchta den Rock hob und ihr Wasser in die Kanne ließ.“

Eine mythologische Bier-Flatrate

Mit der zweifelhaften Dankesgabe im Gepäck und zudem einigen in den Schuh gesteckten Holzspänen wird das Kind zurück nach Döbritz geschickt. Es stellt sich heraus, dass sich der Trank in der Kanne entgegen der Erwartung als köstlich herausstellt und zudem unerschöpflich ist. „Denn sooft auch ausgeschenkt wurde, kam immer frisches Bier aus der Kanne“, heißt es da.

Noch dazu sind in der Zwischenzeit aus den Holzspänen im Schuh sechs Goldstücke geworden. Nach etwas Zögern erzählt das Mädchen dann doch, was ihm widerfahren ist. „Da war es mit dem Wunderbier aus der Kanne vorbei, und der Segen hatte eine Ende.“

Dieses Archivbild zeigt den Winterhimmel über der Sternwarte Eichsfeld. Etwas links unterhalb der Mitte strahlt Orion, das wohl bekannteste Wintersternbild. Rechts daneben das Sternbild des Stiers und das Siebengestirn – die Plejaden. Foto: Foto: UWE PETZL / TA

Der Leser bleibt zunächst etwas ratlos zurück, zum einen angesichts der Frage, ob es sich hier tatsächlich um einen „Segen“ handelt, zum anderen ob der Deutung im Sinne eines Bezugs zu Sternbildern.

Das Buch fügt sogleich eine Deutung der Geschichte an, die als Quelle Bezug nimmt auf Band zwei des Thüringer Sagenbuchs von Ludwig Bechstein aus dem Jahr 1858.

Im Frühjahr angesiedelt spielten hier demnach das Sternbild Fuhrmann mit dem Hauptstern Capella und die Plejaden im Sternbild Stier eine Rolle. „Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Perchta mit dem Fuhrmann, dem Zügelhalter, zu identifizieren, der hier die Rolle des Pflügers übernimmt.“ Das ebenfalls im Niedergang befindliche Sternbild Stier passe als Zugtier zum Bild des Pflügens.

Der endlose Strom des Bieres sei mit der Milchstraße in Verbindung zu bringen, die in vielen Sagen als Strom oder Fluss in Erscheinung trete. Die sechs aus den Holzspänen hervorgegangenen Goldstücke stünden zweifellos für die sechs hellsten Sterne der Plejaden.

Die Sage spiegele mit großer Wahrscheinlichkeit ein uraltes Kalendermotiv wider. Die schon am Abend untergehenden Plejaden markierten den Beginn der landwirtschaftlichen Frühjahrsarbeiten „und damit den Anfang des bäuerlichen Jahres“.