Diebe erbeuten in Bad Lobenstein hohen Geldbetrag - Gebläse und Kettensäge gestohlen - Verkehrsspiegel beschädigt

Bad Lobenstein. Die Meldungen der Polizei für den Saale-Orla-Kreis.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind ein oder mehrere Diebe in der Poststraße in Bad Lobenstein in das Therapiezentrum eingebrochen. Hier erbeuteten der oder die Täter zwei Geldkassetten mit ca. 12.500 Euro Bargeld, berichtet die Polizei. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib des Bargelds nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

Gebläse gestohlen

Zwischen Freitag und Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in zwei Getreidehallen in Schweinitz ein und entwendeten daraus je ein Gebläse. In eine daneben gelegene dritte Getreidehalle wurde laut Polizei ebenfalls eingebrochen, jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter Telefon: 036634310 entgegen.

Diebe stehlen Kettensäge

Am Mittwoch gegen 20 Uhr parkte der Fahrer eines Lkw seinen Holzlaster in Thimmendorf auf Höhe der Fa. Pauli. Der Fahrer des Lkw verließ den Parkplatz für ca. 30 Minuten, um seinen eigenen Pkw zu holen, so die Polizei weiter. In diesem Zeitraum begab sich eine bislang unbekannte männliche Person zum Lkw und entwendete eine hinter dem Fahrerhaus abgestellte orange Kettensäge.

Der Kettensägendieb wird auf ca. 50- 55 Jahre geschätzt, war ca. 175cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine Glatze mit grauen Haarkranz. Außerdem hatte der Täter einen Drei-Tage-Bart. Hinweise zum Täter und zum Verbleib der Kettensäge nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

Verkehrsspiegel beschädigt

Zwischen Donnerstag und Mittwoch beschädigte ein oder mehrere bislang unbekante Täter einen Verkehrsspiegel auf der Kreisstraße 117 zwischen Thimmendorf und Altengesees auf Höhe der Einmündung zur Schweinemastanlage. Vermutlich wurde der Spiegels mittels Steinen beschossen und beschädigt, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

