Diebesgut aus Pößneck geht schnellstmöglich an Eigentümer zurück

Die Polizei gibt Diebesgut in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft so schnell wie möglich zurück. (Symbolbild)

Am Montag berichtete unsere Redaktion, dass nach Diebstählen im Bereich „Im Tümpfel“ in Pößneck Tatverdächtige festgenommen werden konnten und bei der Durchsuchung derer Wohnungen weiteres Diebesgut gefunden wurde. Doch wie erfährt man, ob unter diesem möglicherweise etwas gewesen ist, was einem selbst gestohlen wurde? Mit dieser Frage richtete sich eine Leserin an uns.

Pierre Brückner von der Pressestelle der Landespolizeiinspektion in Saalfeld erklärt auf Anfrage, wie der Ablauf ist. Zunächst werde aufgelistet, was alles gefunden wurde. Insofern sich bei einem Vergleich mit älteren Diebstählen Übereinstimmungen ergeben, würden die ursprünglichen Eigentümer sofort informiert. „Unabhängig davon, ob es noch ein laufendes Verfahren gibt oder nicht“, erläutert der Polizeisprecher.

Ob das Diebesgut dann direkt zurückgegeben werden könne oder nicht, hänge davon ab, wie wichtig es für den Fall ist – beispielsweise, ob es sich um einen Spurenträger handele. „Wir halten da Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und wenn es von dort eine Freigabe gibt, händigen wir die gestohlenen Dinge unverzüglich an ihre rechtmäßigen Besitzer aus – insofern sich diese finden lassen“, sagt Pierre Brückner. Da hänge der Erfolg im Wesentlichen davon ab, wie lange ein Fall zurückliege. Auch, was gestohlen wurde, spiele eine Rolle. Bei hochwertigen Markenwerkzeugen oder bei E-Bikes, die in jüngster Vergangenheit immer wieder gehäuft gestohlen worden wären, meldeten sich die Eigentümer meistens.

„Wenn sich niemand meldet, dann gehen wir mit Fotos an die Öffentlichkeit“, sagt der Sprecher. Damit könne die Wahrscheinlichkeit, den Eigentümer ausfindig zu machen, erhöht werden. Meistens wiesen die gestohlenen Gegenstände spezielle Merkmale auf. Besonders bei Fahrzeugen wie Mopeds oder Fahrrädern helfe natürlich die Fahrgestellnummer weiter. Einen kleinen Fallstrick gebe es aber, wenn Diebesgut zurückgegeben wird, warnt Pierre Brückner: „Wenn der Schaden schon reguliert wurde, dann gehört es der Versicherung“.