Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Weiraer Bürgermeister wird weiter geprüft

Von Marcus Cislak

Weira. In Sachen Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister Martin Jacob aus Weira wurde noch keine abschließende Entscheidung seitens der Rechtsaufsichtsbehörde getroffen. Das teilte Alexander Hebenstreit, Pressesprecher des Landratsamts Schleiz auf Nachfrage mit. Ende diesen Monats sei „ein Treffen der Rechtsaufsichtsbehörde mit Herrn Jacob sowie der betreffenden Baufirma vorgesehen. Nach der gemeinsamen Erörterung soll dann zeitnah eine Entscheidung getroffen werden, ob es für den Bürgermeister dienstrechtliche Konsequenzen gibt oder nicht“, so der Sprecher weiter.

Bei Verfehlungen drohen dem Bürgermeister verschiedene Maßnahmen. Laut Thüringer Disziplinargesetz könnte gegen ihn „Verweis, Geldbuße und Entfernung aus dem Beamtenverhältnis verhängt werden“.

Was war geschehen? Am 23. November beschwerte sich der Gemeinderat Weira über Bürgermeister Jacob. Er habe, so der Vorwurf, am 9. November mündlich Bauarbeiten an der Kreisstraße 502 beauftragt. Am selben Tag begannen Mitarbeiter des Neustädter Unternehmens Schwall und Mayer zu einem Angebotspreis von 22.104,61 Euro die beiden Zufahrten zu bauen. Wenige Tage später, also am 12. November, habe dem Gemeinderat aber erst der Beschluss dazu vorgelegen. Die Krux daran: Das kommunale Parlament lehnte den Antrag mit sechs zu einer Stimme ab. Zu jenem Zeitpunkt war die Baumaßnahme im Gewerbegebiet längst abgeschlossen.

Der Bauleiter von Schwall und Mayer, Frank Brendel, bestätigte, an jenem Montag, 9. November, vor Ort gewesen zu sein. „Der Bürgermeister von Weira hat uns auf der Baustelle mündlich beauftragt, die Arbeiten durchzuführen. Er versprach uns, die Beauftragung schriftlich nachzureichen“, wie er im Dezember mitteilte. Dieses Schriftstück sei nie angekommen. Einige Zeit danach habe man der Gemeinde die Rechnung über die Angebotssumme zugestellt. „14 Tage später kam die Rechnung mit dem Hinweis zurück, dass es keine Beauftragung gab“, erzählte er weiter. „Das war mein Fehler. Ich habe mich auf sein Wort verlassen“, sagte Brendel enttäuscht.

Martin Jacob ist weiterhin nicht bereit Stellung zu dem Sachverhalt zu beziehen.