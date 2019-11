„Dieses Hobby macht doppelt glücklich“, heißt es in Knau

Manche Frauen laden Freundinnen und Nachbarinnen in ihre Wohnung ein, um bei Sekt und Schnittchen neue Kundinnen für Haushaltsprodukte oder Duftkerzen zu finden. Bei Sandra Scheffel in Knau trafen sich am Samstag 13 Frauen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, um bei einer Stampin’-Up-Party vor allem Adventskalender zu basteln und sich auszutauschen. Die Frauen haben im Direktvertrieb allesamt den Status einer Demonstratorin erlangt.

Farbkartons in beinahe 70 Farben, dazu farblich abgestimmtes Designerpapier in unzähligen Mustern, Stempel in verschiedenen Variationen, Bänder, Perlen und Glitzer: Das sind die Materialien, die die Grundlage für die Bastelfreude der Stampin’-Up-Frauen bilden. Dazu nimmt man Lieblingsstempelsets und einen Stempelblock. „Der Thermomix unter den Stempelmaterialien ist die Big Shot, eine Stanzmaschine, die Papier prägt, durch das Auflegen von Stanzteilen Formen stanzt und einfach unersetzbar ist. Sie bereichert jedes Bastelleben und ist inzwischen in fast jeden Stampin’-Up-Bastelhaushalt eingezogen. Neu im Programm ist eine Papierschneidemaschine, die auch Papiere falzt. Ausgerüstet mit einem langen Lineal kann man Papiere sofort in Glückwunschkarten schneiden und in der Mitte falzen. Sprüche sauber abstempeln, genau dahin, wo sie sollen und eventuell farblich verstärken, das kann ich mit dem Stamparatus“, erklärte Gastgeberin Sandra Scheffel.

Ideenfindung weltweit im Internet

Mit den Materialien basteln meist Frauen bevorzugt Glückwunschkarten, Geschenkverpackungen und Dekorationen. „Dieses Hobby macht doppelt glücklich“, sagte Katrin Modde. Die Bastelfreundinnen haben nach Angaben der Pößneckerin im Alltag Stress, weil sie oftmals in sozialen Berufen arbeiten, Angehörige pflegen oder sich um behinderte Kinder kümmern. „Bei diesem Hobby finden wir Entspannung und können kleine, vor allem individuelle Geschenke basteln. Ich stelle auch für meine Schüler zum Geburtstag Glückwunschkarten nach den Vorlieben eines Jeden her, bedanke mich beim Postboten oder der Nachbarin, die die Pakete annimmt“, erklärte Katrin Modde. Viele Bastelfrauen stellten zudem Karten für die Geldgeschenke an ihre Enkel her. Beim Weihnachtsworkshop von 14 bis 20 Uhr in Knau bastelte jede Frau ein bis zwei verschiedene, mit Zahlen versehene Kleinverpackungen, die nach dem Austausch untereinander komplette Adventskalender ergeben.

Die Kartennamen wie File-Folder sind meist englisch. Das vereinfacht die Ideenfindung bei Google oder in den sozialen Netzwerken, da es weltweit hunderttausende Stampin’-Up-Frauen gibt, die ihre Ergebnisse im Netz abbilden. „Auch ich freue mich über jedes Herz auf meiner Instagramseite namens sandras_web“, sagte die Gastgeberin.

Die Stempelleidenschaft der USA-Amerikanerin Shelli Gardner und ihrer Schwester war Grundlage für das Geschäftsmodell eines entspannten, gemeinsamen Bastelns und der Unternehmensgründung im Jahr 1988. Stampin’-Up-Produkte werden nicht in Ladengeschäften verkauft, sondern können bei Home-Partys beziehungsweise bei Verkaufsberatern, so genannte Stampin’-Up-Demonstratoren, erworben werden.

Dörthe Thiele vom Team Stempelflausch Jena betreibt ihren Teamaufbau sehr rege. Sie hat direkte Kunden und Katrin Modde als Demonstratorin geworben. Die Pößneckerin wiederum hat Sandra Scheffel als „Demo“ gewinnen können. „Somit ist Katrin meine Stempelmama. Ich veranstalte einen Workshop mit Freundinnen pro Quartal, um den Mindestumsatz von 360 Euro zu erreichen, den man bei Materialbestellungen benötigt, um Demonstratorin zu bleiben. Demos sehen zuerst die neuen Kataloge, dürfen einen Monat vorab die neuen Produkte bestellen und testen“, erklärt Sandra Scheffel, welche Vorteile sie anspornen.

Die Demonstratorinnen stellten unter anderem „Türen“ für Adventskalender her. Foto: Peter Cissek