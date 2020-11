Digitale Foto-Grüße statt öffentlicher Schlüsselübergabe in Triptis

Schlüsselübergabe am 11.11. oder nicht – das war die Frage, die sich auch der 1. Triptiser Carneval Verein (TCV) in diesem Jahr stellen musste. Am vergangenen Freitag dann wurde die Befürchtung Gewissheit: Der aktuelle Lockdown macht die Tradition zum Beginn der fünften Jahreszeit in gewohnter Form auf dem Marktplatz in diesem Jahr unmöglich. Es folgt die Absage.

„In dieser Woche haben wir dann doch noch einmal überlegt, wie die Schlüsselübergabe machbar wäre“, erzählt der 1. Vorsitzende Karsten Klisch. Und so traf man sich in kleiner Delegation vor dem Rathaus und nur Präsident Maik Berrang übernahm von Bürgermeister Peter Orosz den Rathausschlüssel im Gebäude. Man habe bewusst darauf verzichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. „So sind wir im Rahmen der Corona-Regeln geblieben und konnten trotzdem die Saison eröffnen“, ergänzt der Vorsitzende. Bei Regellockerungen vielleicht Veranstaltungen im Februar in Triptis Eine ganz pragmatische Frage hat dabei auch eine Rolle gespielt: Wenn die Saison ausfällt – wie zählt man dann im nächsten Jahr weiter? Wird die 59. Saison „wiederholt“ oder findet trotzdem die 60. statt? „Ein Problem, das alle Vereine betrifft“, sagt Karsten Klisch. Gerade in Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum beim TCV habe man entschieden, dass die Saison regulär gezählt werden müsse. In Ranis wird nach aktuellem Stand die komplette Session 2020/2021 ausfallen. Die Funkengarde des Ritterfaschingsvereins schickte zum 11.11. ebenfalls digitale Grüße ins Internet - von einem Foto im Sommer. Foto: dreamshoot.de Wie es allerdings nun in dieser weitergeht, das steht noch in den Sternen. „Wir planen erstmal auf Veranstaltungen im Februar hin“, sagt Karsten Klisch. Voraussetzung wäre, dass die Regeln bezüglich Corona wieder gelockert werden und man dann entsprechende Konzepte erarbeiten könne. „Das würden wir aber dann auch in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Diskussion stellen“, betont der 1. Vorsitzende. Im Kopf hat er eine Art Theatervorstellung, in der die Kindergruppen ihre Programmpunkte aufführen könnten. Keine Schlüsselübergabe und kein Bordfest in Ranis Der Raniser Ritterfaschingsverein hat sich für einen drastischeren Schritt entschieden: Sowohl die Schlüsselübergabe als auch das Bordfest, das traditionell am Wochenende nach dem 11.11. stattfindet, sind komplett abgesagt worden. „Bei der Schlüsselübergabe haben wir lange überlegt, uns dann aber doch dagegen entschieden“, sagt Markus Thalmann, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Es sei eine vernunftgeleitete Entscheidung gewesen, ebenso wie der noch viel schwerwiegendere Schritt, auch die Veranstaltungen im Februar komplett abzusagen. „Corona-Auflagen in unserer Halle zu erfüllen, ist sehr schwierig“, erläutert Markus Thalmann, warum eigentlich keine andere Wahl blieb. Ob sich die Entscheidung noch einmal rückgängig machen lässt, kann er nicht sagen. „Das können wir nur im Laufe der Zeit sehen“, betont er. Online-Grüße am 11.11. Um zumindest ein wenig Faschingsstimmung aufkommen zu lassen, schickten die Verantwortlichen beim Ritterfasching sowie die Funkengarde digitale Grüße auf die jeweilige Facebook-Seite. Die Tänzerinnen entschieden sich, ein Foto aus dem Sommer zu zeigen, auf dem sie mit ihrer Stadt und Burg im Hintergrund zu sehen sind. Das Ballett des TCV sendete sogar Grüße aus den heimischen Wohnzimmern – eine Fotocollage macht es möglich, dass jede Tänzerin zu sehen ist.