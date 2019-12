„Dinner for One“-Tradition bleibt in Krölpa lebendig

Die Pinsenberghalle in Krölpa war am Sonntag zum Bersten gefüllt. Einmal mehr stand „Diner for One“ auf dem Programm, dargeboten von der in Oslo lebenden Tina Pfeifer und dem Bürgermeister der Gemeinde Krölpa, Jonas Chudasch. Vor nunmehr 14 Jahren saßen die spätere Auswanderin Tina Pfeifer und Chudasch gemeinsam im Zug. Beide haben eine große Affinität zu Kunst und Kultur und überlegten damals, wie sie ihre Gemeinde kulturell bereichern könnten.

Schnell kam die Idee, zwischen den Jahren eine szenische Aufführung darzubieten. Da lag es auf der Hand, den Silvester-Klassiker „Diner for One“ auf die Bühne zu bringen, „denn Butler James zieht ja die Leute“, so Jonas Chudasch auf die Frage, wie diese Tradition entstand. „Wir wollten aber auch Weltliteratur präsentieren und haben so den Plan entwickelt, immer vor Diner for One einen Klassiker aus der Literatur vorzutragen.“ So gab es in den vergangen Jahren schon Goethe, Schiller, aber auch Wilhelm Buschs Max und Moritz.

Den „Abend zwischen den Jahren“, eröffnete Jonas Chudasch mit dem Satz: „Es ist wieder voll geworden.“ Kein Sitzplatz war mehr frei, die Ränder der Halle waren gesäumt von stehendem Publikum. Ein Raunen ging durch den Raum, dicht gefolgt von Applaus, als Chudasch betonte, dass dieses Format nun zum 14. Mal stattfindet und es folglich im nächsten Jahr ein Jubiläum geben wird.

Zum Auftakt ein unterschätzter Lyriker

Ein unterschätzter Lyriker sollte Auftaktgeber sein: „Sie kennen ihn sicher alle“, so der Bürgermeister. Als er den Titel des ersten Gedichtes nannte, ging erneut ein Raunen durch die Menge. „Die Made“ erklang, Gelächter brach aus und einige sprachen den Text sogar mit, denn Heinz Erhardt kennt tatsächlich jeder. Nun kam auch Tina Pfeifer zu Wort und im Ping Pong lasen die beiden zunächst drei Balladen, bevor das Duo „Saitenverkehrt“, bestehend aus Stephan Müller und Carolin Harre, den Abend musikalisch eröffnete. Die Musiker schafften zwischen den beeindruckend gelesenen Parts besinnliche Momente voller Genuss.

Chudasch nuancierte die lyrischen Pointen raffiniert mit seinem Spiel aus Pausen und Betonung, Mimik und Gestik. Man hätte meinen können, der Bürgermeister sei ein erfahrender Schauspieler. Auch seine Bühnenkollegin, die vor zehn Jahren nach Norwegen auswanderte, bewies bei der Lesung schauspielerisches Talent. Natürlich locker witzelten die beiden auch immer wieder, etwa, als Pfeifer das Gedicht: „Ritter Fips und die Diät“ ankündigte, was Chudasch mit: „Das geht doch gegen mich!“, witzig kommentierte.

„Den Spaß lasse ich mir auch nicht nehmen“, sagte Jonas Chudasch im Anschluss an die Aufführung. Foto: CDU/Siegmar Weise

Nach viel Applaus und der anschließenden Pause begann der Hauptteil. Butler James schritt in seinem für ihn so typischen, trotteligen Gang durch die Menge, richtete an, setzte sich mit ans Klavier und wartete auf Miss Sophie, die elegant Platz nahm und ihren 90. Geburtstag eröffnete. Die Show braucht keine inhaltliche Erläuterung, doch muss gesagt sein, dass Chudasch den Butler hervorragend enthusiastisch spielte. Kein Auge blieb trocken und in den vorderen Reihen wurde so manch Kleidungsstück nass, als der im Laufe des Geburtstages gut angeschickerte James sein Getränk statt in den Hals, ins Publikum schüttete. Standing Ovations und ein nicht enden wollender Applaus zeigten, dass das begeisterte Publikum diesem Abend großartig fand und das auch honorierte.

„Den Spaß lasse ich mir auch nicht nehmen“, sagte Chudasch im Anschluss und führte fort: „Es gab singende und tanzende Bundespräsidenten. Warum soll es keinen schauspielenden Bürgermeister geben?“ Lediglich für den Heinz-Erhardt-Teil haben die Darsteller zwei Tage proben müssen. „Ich war vor vier Jahren schon einmal dabei“, sagte Sabine Krause aus Krölpa: „Meine Erwartungen wurden übertroffen. Es war lustig aber auch tiefgründig und ich muss sagen, dass es auch qualitativ um einiges besser war, als noch vor vier Jahren.“