Diskussion um künftigen Mobilfunkstandard 5G in Bodelwitz

Im Großen wie im Kleinen machen sich die Menschen landauf, landab Gedanken über das schnelle Internet. Während derzeit mit Fördergeldern in Millionenhöhe kreuz und quer Glasfaserkabel in jeden Winkel des Saale-Orla-Kreises verlegt werden, denkt der Bodelwitzer Gemeinderat schon weiter: Die Mitglieder diskutierten in der jüngsten Sitzung über den künftigen Mobilfunkstandard 5G.

Während sich die jüngeren Mitglieder des Rates eher schulterzuckend über den Tagesordnungspunkt wundern und sich darauf freuen, endlich schneller Daten mobil übertragen zu können, sind andere skeptischer. „Ich halte den flächendeckenden Ausbau mit den Mobilfunkmasten für gefährlich“, sagte die Bürgermeisterin Katja Staps vor dem Gremium. Sie gehe davon aus, dass die Masten viel engmaschiger aufgestellt werden, um Datenreiches wie autonomes Fahren, Smarthomes und schnelles Internet zu ermöglichen. Große Unternehmen und die Bundespolitik befürworten den Ausbau, weil der Verkauf der Lizenzen zum Ausbau des 5G-Netzes im Sommer vergangenen Jahres mit mehr als 6,5 Milliarden Euro über die Bühne gingen. Das war und ist für viele Akteure ein lukratives Geschäft.

Es sei schwierig zu beurteilen, was das mehr an Strahlung mit den Tieren und Menschen anstelle. Eine wie auch immer geartete Reaktion würde es in jedem Fall mit den in allen Lebewesen vorhandenem Wasser hervorrufen, erzählte Katja Staps aus einem Telefonat mit einem Physiker. Allerdings gebe es keine verlässlichen Studien dazu. Der rasche Aufbau des Netzes würde mit wenig Wissen über die Konsequenzen erfolgen.

Ihre skeptische Haltung beziehe sie zum Beispiel auf die unsichere bis ablehnende Haltung von europäischen Großstädten wie Genf und Brüssel. „Es besteht viel Klärungsbedarf, ist es nun schädlich oder nicht?“, so die Bürgermeisterin.

Sie riet allen Gemeinderatsmitgliedern, sich ausreichend vorher zu informieren, weil in Zukunft sicherlich auch neue Mobilfunkmasten in der Gemeinde entstehen könnten. „Bleibt am Thema dran, weil wir eine Verantwortung für unsere Bodelwitzer Bürger haben“, sagte sie abschließend.