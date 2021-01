Dittersdorf: Herrenloser Volvo steht wohl seit Monaten in der Botanik

An der Landesstraße L2349 von Dittersdorf nach Plothen, unweit des Kreisverkehres am dortigen Teich, steht ein Fahrzeug in der Botanik. Einem Leser ist es über das lange Neujahrswochenende aufgefallen und er fragte in der Redaktion nach, was da los war.

Das weiß so richtig keiner. Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla waren zwar am 28. Dezember nach Hinweisen eines Landwirtes vor Ort, dass der Pkw von Unbekannten "entglast" worden sei. Allerdings stehe der Volvo S40 mit polnischen Kennzeichen wohl schon seit Oktober an dem Teich.

Das Thema liege auf dem Tisch des Ordnungsamtes der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte und dieses habe schon vor Wochen ihren "Kuckuck drangeklebt", hieß es am Sonntag von der Polizeiinspektion Saale-Orla auf Nachfrage. Der Halter oder die Halterin aus dem zentralpolnischen, gut 600 Straßenkilometer entfernten Nykiel sind also amtlich aufgefordert worden, das Fahrzeug zu entfernen.

Kein Verdacht einer Straftat

Getan hat sich offensichtlich nichts. Zudem ist fraglich, ob das praktisch herrenlose Auto, das augenscheinlich teilweise ausgeweidet wurde und nun als Abenteuerspielplatz dient, noch fahrtüchtig ist. Früher oder später wird der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Fahrzeugwrack auf eigene Kosten zumindest abzuschleppen.

Es komme immer wieder mal vor, dass Fahrzeuge in Wäldern oder an mehr oder weniger abgelegenen Feldwegen für immer abgestellt werden, war von der Polizeiinspektion Saale-Orla am Sonntag zu hören. Zuletzt habe es auch in der Wurzbacher Gemarkung einen solchen Fall gegeben. Manche Ordnungsämter würden schnell abschleppen, andere würden erst einmal abwarten.

Umweltschäden seien am 28. Dezember nicht erkennbar gewesen, hieß es noch von der Polizeiinspektion Saale-Orla. Da kein Verdacht einer Straftat vorliege, befasse sie sich auch nicht weiter mit der Angelegenheit.