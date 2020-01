Pößneck. Drei unbekannte Männer nötigen zwei Jugendliche am Donnerstagabend. Polizei gibt Täterbeschreibung.



Döner und Geld in Pößneck gestohlen

Auf einen Döner und das Geld zweier Jugendlicher hatten es drei unbekannte Männer am Donnerstagabend in Pößneck abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, kamen die beiden Jugendlichen am 30. Januar 2020 gegen 22 Uhr aus dem Kaufland-Supermarkt und gingen zu einem Dönerladen gegenüber des Stadtbads. Auf dem Weg bemerkten sie bereits, dass ihnen drei unbekannte Männer folgten.

Sie kauften einen Döner und beschlossen, über den Busbahnhof zum Lehrlingswohnheim zu gehen. Als sie an der Fußgängerbrücke über den Kotschaubach ankamen, verstellten ihnen die drei Unbekannten den Weg und ließen sie nicht vorbei. Sie verlangten die Herausgabe der Taschen und wirkten dabei sehr bedrohlich, teilt die Polizei mit. Die genötigten Jungen im Alter von 17 und 18 Jahren gaben den Männern ihre Taschen, um Unheil von sich abzuwenden.

Die Unbekannten nahmen aus den Taschen insgesamt 80 Euro und den gekauften Döner. Dann verschwanden sie wieder in Richtung Kaufland.

Die Polizei veröffentlicht dazu folgende Täterbeschreibung:

drei Männer, circa 18 bis 20 Jahre alt

einer der Männer ist etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und trägt einen circa zwei Zentimeter langen, dunklen Kinnbart, bekleidet war er mit einem schwarzen Adidas-Jogginganzug

die anderen beiden Männer waren etwa 180 Zentimeter groß

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Männer oder kann Angaben zur beschriebenen Tat machen?

In Pößneck hat es im Jahr 2018 laut dem Thüringer Kriminalitätsatlas insgesamt 121 Fälle von einfachem Diebstahl und 47 Fälle von Diebstahl unter erschwerten Bedingungen gegeben. Die Veröffentlichung des Landeskriminalamtes zählt für 2018 zudem einen Fall von Raub oder räuberischer Erpressung in der Stadt auf. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor. Für den ganzen Saale-Orla-Kreis listet die Statistik für 2018 acht Fälle von Raub/räuberischer Erpressung und insgesamt 828 Diebstähle auf.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Saale-Orla in den Dienststellen Schleiz und Pößneck entgegen.