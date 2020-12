Dohle aus Mittelpöllnitz auf Burg Kriebstein gesichtet

Die Meldung über einen überraschenden Fund ist in diesen Tagen bei den Vogelfreunden des Ornithologischen Arbeitskreises des Naturschutzbundes (Nabu) in Dreba eingegangen. Die Post kam von der Beringungszentrale Hiddensee, sagt Jürgen Auerswald von den hiesigen Naturfreunden. Bei einer Ringablesung auf Burg Kriebstein in Mittelsachsen ist demnach eine Dohle entdeckt worden, die am 31. Mai 2008 ihren Ring an der Kirche in Mittelpöllnitz bekommen hat. Schon in den Jahren davor war die Aktion gestartet.

„Damals hatten sich, begünstigt durch die marode Bausubstanz des Gebäudes, viele Dohlen in der Kirche angesiedelt“, sagt Jürgen Auerswald. Um die zunehmende Verschmutzung des Gotteshauses durch die Vögel zu verringern, bemühte sich der Ornithologische Arbeitskreis in Absprache mit dem damaligen Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, Gottfried Nicklas, regulierend Nistkästen zur Erhaltung von Brutmöglichkeiten einzubauen, die den unerwünschten Einflug in das Kircheninnere verhindern.

Vogel aus Schweden wird über 20 Jahre alt

Besagte Dohle stammt aus einem Nest von vier Nestgeschwistern und hat mit nun zwölf Jahren ein bemerkenswertes Alter erreicht. „Nach einer Langzeitstudie der Dohle in Südthüringen ergab sich ein Durchschnittsalter von 5,1 Jahren“, hebt Jürgen Auerswald die Bedeutung noch einmal hervor. Freilebende Dohlen mit einem Alter von über 13 Jahren seien selten. Das höchste dokumentierte Alter einer wildlebenden Dohle liege bei 20 Jahren und vier Monaten für einen Vogel aus Schweden.

Besondere Schlüsse aus dem Fakt, dass die Dohle auf Burg Kriebstein gefunden wurde, ließen sich noch nicht ziehen. Da seien weitere Rückmeldungen abzuwarten und auszuwerten. Auch in diesem Fall werde die Bedeutung von Monitoring, also der Überwachung, an einzelnen Arten generell sichtbar. „Derartig motivierte Mitstreiter zur Erfassung von Vogelbeständen werden auch bei uns immer seltener, sind aber für das Grundlagenwissen zur Beurteilung von Veränderungen in unserer Umwelt erforderlich“, bedauert er.

"Lebensraum Kirchturm"

Die Dohle ist in der Roten Liste Thüringens in der Kategorie 3 als gefährdet eingestuft. Gemeinden, die den Vögeln in ihren Kirchen das Bleiben ermöglichen und sich somit für deren Schutz engagieren, können sich daher mit der Plakette „Lebensraum Kirchturm“ auszeichnen lassen, die der Nabu gemeinsam mit dem Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen vergibt. Darunter sind etwa 15 Kirchen aus dem Saale-Orla-Kreis, die seit Beginn der Aktion vielen seltenen Tieren – neben den Dohlen beispielsweise auch Fledermäusen, Turmfalken oder Schleiereulen – einen Lebensraum bieten. „Wer sich dafür interessiert, braucht sich nur bei uns zu melden“, lädt Jürgen Auerswald ein.