Dohlenbrunnen und mehr Parkflächen auf dem Neustädter Markt

Die Planungen für die Neugestaltung des Neustädter Marktplatzes schreiten weiter voran. Einen aktuellen Stand zum Thema gab Bauamtsleiterin Andrea Fritz in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Sie stellte neue Ergebnisse zu Markt- und Lutherbrunnen sowie zum ruhenden Verkehr vor.

In der Dezember-Sitzung des Stadtrates hatten die Neustädter Gewerbetreibenden Bedenken an den bis dahin ausgearbeiteten Plänen zur Neugestaltung des Marktes geäußert und diese auch schriftlich den Mitgliedern des Gremiums mitgeteilt. Sorge bereite demnach unter anderem die Reduzierung der Parkflächen. In der weiteren Planung wurde daher der Wunsch nach mehr Stellflächen berücksichtigt. Satt der zuvor angedachten zwölf Parkbuchten sowie einem Behindertenstellplatz zwischen Marktstock und Nordseite des Marktes sind nun 16 Parkplätze sowie einen Behindertenstellplatz vorgesehen. Einfaches Ein- und Ausparken soll durch eine schräge Anordnung der Parkplätze ermöglicht werden. Eine zusätzliche Begrünung ist durch ein Baumdach vorgesehen. Der Vorschlag, dort auch zwei Stellplätze für Busse zu schaffen, wurde indes wieder fallen gelassen.

Marktbrunnen mit kreisenden Dohlen

Auch die Gestaltung des Marktbrunnens hat mittlerweile konkrete Formen angenommen. In der für die Neugestaltung des Marktes geschaffenen Arbeitsgruppe wurde die erste Variante des Brunnens als zu steril wahrgenommen, zudem fehlte den Mitgliedern der Neustadtbezug. Die Anregungen habe Architekt Peter Wich aufgenommen und in den weiteren Entwürfen berücksichtigt, erklärte Andrea Fritz in der Sitzung. In der Arbeitsgruppe wurde sich nun für eine Brunnen-Variante ausgesprochen, bei der das tierische Wahrzeichen von Neustadt integriert ist. So sollen auf Stäben befestigte Dohlen aus dem Brunnen herausragen und damit in den angedachten Fontänen „kreisen“.

Der Lutherbrunnen soll nach historischen Vorbild gestaltet werden. Foto: terra.nova/Peter Wich

Um den flachen Brunnen, der dadurch erlebbar sein soll, sind zudem Sitzmöbel angeordnet. In diese sollen die Zunftzeichen, die auf den bisherigen Marktbrunnen zu sehen sind, eingelassen werden. Bestehen soll der „Dohlenbrunnen“ sowie die dazugehörigen Sitzgelegenheiten aus Naturstein.

Auch bei dem Brunnen, der vor dem Lutherhaus angedacht ist, hatte der Planer zwei Varianten vorgestellt. Während die eine, wie Andrea Fritz sagte, als weniger gelungen angesehen wurde, habe man sich für jene entschieden, die sich am historischen Vorbild orientiert.

Grundwasser-Bohrungen im März

Für den Zeitraum vom 26. bis 28. März sind Bohrungen am Markt angedacht, durch die geklärt werden soll, inwieweit in diesem Bereich Grundwasser vorhanden ist. Durch dieses möchte man möglichst unter anderem der Marktbrunnen sowie die vorgesehene Wasserrinne von der Ernst-Thälmann-Straße bis zum Topfmarkt speisen. Von dem Ergebnis der Bohrungen hänge auch die weitere Planung der Wasserelemente auf dem Markt ab, erläuterte Bürgermeister Ralf Weiße (BfN).

Der Entwurf zur Gestaltung des Neustädter Marktplatzes soll am 23. März im Bau- und Umweltausschuss vorgestellt und anschließend am 26. März in der Sitzung des Stadtrates beschlossen werden. Im Anschluss erfolgt dann eine genau Kostenberechnung der geplanten Maßnahmen. „Wenn wir dann belastbare Zahlen haben, entscheiden wir, wie es weitergeht“, sagt Ralf Weiße.