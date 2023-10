Dorf bei Pößneck: Junger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bodelwitz. 14-Jähriger musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Details:

Bei einem Verkehrsunfall in Bodelwitz wurde am Mittwoch, 11. Oktober, ein Jugendlicher verletzt.

Angaben der Polizei zufolge, war gegen 14.50 Uhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Pößnecker Straße des Dorfes unterwegs.

Hinter ihm fuhr ein 14-jähriger Radfahrer.

Als der Mann anhielt und die Fahrertür öffnete, hatte er nicht nach hinten geschaut beziehungsweise den Jugendlichen nicht beachtet, so dass dieser gegen die Tür fuhr.

Rettungsdienst im Einsatz

Aufgrund seiner Verletzungen musste der 14-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld merkt in ihrer Mitteilung noch an, dass sowohl am Fahrzeug als auch am Fahrrad Sachschaden entstanden sei.

