Dorf bei Pößneck: Kirmes mit Premiere gleich zum Auftakt

Oppurg. Im westlichen Orlatal wird man sich am Wochenende ziemlich zerteilen müssen. Mit welchen Angeboten zur Kirmes nach Oppurg gelockt wird:

Denn nicht nur die Schlettweiner Kirmes ist verlockend wie eh und je. Auch in Oppurg stellen die Vereine und die Gemeinde eine Kirmes für Jung und Alt auf die Beine, die traditionell mehr als nur die Ortsansässigen anzieht. Wobei die Oppurger – fast schon als Alleinstellungsmerkmal in der Region – immer auch attraktive Sportveranstaltungen in das viertägige Programm einbinden.

So geht es am Freitag, 6. Oktober, um 17.15 Uhr mit einer Premiere auf dem Sportplatz los. Erstmals stellt sich das Oppurger Damen-Team Meyer’s schicke Mädels vor, das in einem Fußballspiel gegen die – kein Schreibfehler! – Handballerinnen der HSG Oppurg/Krölpa erste Wettkampferfahrungen sammeln wird, was gleichermaßen lustig und ernst sein wird, wie es vorab nach den bisherigen Trainingseinheiten heißt.

Um 18.30 Uhr kickt an gleicher Stelle die Oppurger Traditions-Fußballelf gegen die Alten Herren aus Ranis.

Den Kirmesauftakt runden ebenfalls ab 18.30 Uhr ein Lampion- und Fackelumzug mit Start an der Feuerwehr und ein Lagerfeuer auf dem Sportplatz ab.

Straßenkirmes rund um das Dorfgemeinschaftshaus

Der Höhepunkt des Wochenendes wird wohl die Straßenkirmes im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses und der Regelschule sein, die am Samstag, 7. Oktober, ab 14 Uhr in Regie der Schlossnarren steigt. Neben Musik und einem Tanzprogramm der Oppurger Karnevalsgruppen sind Spiel und Spaß insbesondere für Kinder angekündigt.

Am Sonntag, 8. Oktober, 8 Uhr, geht es mit einem Ständchenblasen los, wobei die Oppurger mit ihren Schalmeien das Glück einer eigenen Kapelle im Dorf haben. Um 10 Uhr wird zum einen in der Kirche zum Erntedankgottesdienst, zum anderen in den Landgasthof zum Frühschoppen eingeladen. Um 14.30 Uhr dann wieder attraktiver Fußballsport angeboten, nämlich das Kreisliga-Derby TSV 1898 Oppurg gegen den Bodelwitzer SV.

Wer immer noch nicht genug hat, kann am Montag ab 10 Uhr noch einen draufsetzen. Da wird die Oppurger Kirmes mit einem weiteren Frühschoppen zu Grabe getragen, und zwar auf dem Sportplatz.