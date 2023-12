Dorf im Saale-Orla-Kreis: Im Chor ist aufeinander Verlass

Rund 100 Besucher zählte das Adventskonzert in der Neuapostolischen Kirche in Rockendorf.

Rockendorf Die Zuhörer eines Adventskonzertes in Rockendorf waren eingeladen, „den Emotionen freien Lauf zu lassen“. Weswegen die Veranstaltung in guter Erinnerung bleiben wird:

Im Konzertkalender der Region ist das Adventskonzert in der Neuapostolischen Kirche in Rockendorf längst zu einem guten Begriff geworden. So erklärt sich die Resonanz von rund 100 Besuchern in der voll besetzten Kirche am dritten Adventssonntag. Der Zeitpunkt für das Konzert hätte nicht besser gewählt werden können, denn eine Woche vor dem Heiligen Abend mit dem vierten Advent waren die Zuhörer in bester Stimmung, um einfach einmal abzuschalten und den Tönen der Vortragenden zu lauschen.

Den Auftakt bildete das Stück „Wie soll ich Dich empfangen“, das die Chorsänger aus dem Evangelischen Gesangsbuch vortrugen. Das Lied von Paul Gerhardt (1607–1676) war in der weiteren Folge des 90-minütigen Konzertes in weiteren Versionen zu hören, darunter in einem Reigen mit dem Werk „Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe“ von Franz Schubert.

Einer der Konzerthöhepunkte war ein Duett, vorgetragen von Ralf Franz und Tochter Laura. Foto: Mario Keim / OTZ

Kein Lied glich in der Besetzung dem anderen

Der von Gemeindevorsteher Ralf Franz in einer lockeren Art moderierte Nachmittag stand im Zeichen bekannter Musikstücke zum Advent. In der Abfolge glich kein Lied in der Besetzung dem anderen. Abwechselnd waren der Gemischte Chor, Vocalisten, der Kinderchor, der Frauenchor und die Flötengruppe zu hören. Einer der Höhepunkte war ein Duett, vorgetragen von Ralf Franz und Tochter Laura. Die Chöre standen unter der Leitung von Birgit Thein, Silke Franz und Ralf Franz. Am Klavier begleiteten Sarah Barnert, Silke Franz, Birgit Thein und Ruben Thom die Sänger. Der Moderator lud die Zuhörer gleich zu Beginn ein, „den Emotionen freien Lauf zu lassen“, so dass das Publikum nach jeder Komposition Beifall spenden konnte.

„Wir verstehen uns als Chor sehr gut, so dass sich jeder aufeinander verlassen kann“, fasste Ralf Franz das gelungene Konzert kurz zusammen. Im Anschluss an die musikalische Darbietung gab es die Möglichkeit zu Gesprächen. Dabei wurde deutlich, dass die Akteure ihr Konzert selbst als einen besonderen Moment empfanden, der vom Publikum dankend angenommen wurde.