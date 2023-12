Dorf im Saale-Orla-Kreis: Licht als Botschaft im Advent bringt Menschen zusammen

Knau. Die Einwohner von Knau fallen durch Ideenreichtum auf. Wie sie die Adventszeit miteinander verbringen.

Einwohner aus Knau haben erneut ein besonderes Angebot geschaffen, das die Menschen in der Vorweihnachtszeit etwas näher zusammenbringt. Der Idee eines lebendigen Adventskalenders hauchen die Mitwirkenden nach der Premiere im vergangenen Jahr in diesen Wochen erneut Leben ein. In der Regel öffnet sich täglich um 18 Uhr bis zur Christvesper an Heiligabend ein Türchen in Knau, und zwar an wechselnden Orten.

Initiatoren dieses lebendigen Adventskalenders sind Mitglieder und Freunde der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Knau. Schon im Advent 2019 wanderte die Heilige Familie in einem ein Körbchen von Haus zu Haus.

„Miteinander statt übereinander reden“ lautet das Motto

Das Licht ist nicht nur Symbol des christlichen Festes. Es erhellt zugleich die Herzen jener Menschen, die in der Weihnachtszeit allein sind, lautet die Idee. „In unserem diesjährigen lebendigen Adventskalender begleitet uns Tag für Tag ein Licht – ein besonderes Licht mit Herzensbotschaften. Mit diesen Botschaften wollen wir uns beim Öffnen der Türchen auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen“, geben die Initiatoren ihren Gastgebern mit auf den Weg.

Das Knauer „Licht des Vertrauens“. Foto: Mario Keim / OTZ

Am Samstag brannte das „Licht des Vertrauens“ im ehemaligen Rittergut. Der Förderkreis des Rittergutes lud Menschen aus der Region gerne als Gastgeber ein. „Wir haben den Gedanken der Kirchgemeinde mit Interesse aufgegriffen, um uns so einmal von einer anderen Seite präsentieren zu können“, sagte der Förderkreis-Vorstandsvorsitzende Stephan Umbach.

Vor dem Rittergut hielten sich viele Frauen und Männer auf, die sich an Feuerschalen vor der angestrahlten Fassade des historischen Gebäudes aufwärmten und miteinander ins Gespräch kamen. Laut Falk Krüger, dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, ist dies auch das vorrangige Anliegen aller Aktivitäten der Kirchgemeinde mit dem Adventskalender. „Miteinander statt übereinander reden“ gibt er ein bekanntes Motto aus.

Seit etwa zehn Jahren „Kirche im Lichtermeer“

Das breite Echo aus der Bevölkerung und von Bewohnern aus umliegenden Orten zeigte sich schon am zweiten Adventssonntag bei der Knauer „Kirche im Lichtermeer“. Der Kirchgemeinde als Ideengeber kommt entgegen, dass es inzwischen eine sehr gute Vernetzung mit vielen Partnern gebe. „Die Kirche im Lichtermeer gibt es bei uns schon seit etwa zehn Jahren“, so Christina Weise, Mitinitiatorin vieler Vorhaben in Knau. Der Volkschor Knau und junge Musiker aus der Region gestalteten einen besinnlichen Abend in der prall gefüllten Knauer Kirche.

Informiert wurden die Einheimischen übrigens über ein Büchlein, welches an alle Haushalte verteilt wurde. Auch daran ist der Ideenreichtum in Knau erkennbar.

Ein weiterer Höhepunkt des lebendigen Adventskalenders findet am Donnerstag, 21. Dezember, statt. Da öffnet sich das Türchen als lebendige Weihnachtskrippe mit Tieren in der Agrofarm. Auch hierbei muss man kein Prophet sein, um von einer Vielzahl Menschen ausgehen zu können, welche die Freude am Miteinander zusammenführt.