Eine Stadttaube in der Fußgängerzone in Jena.

Der Arbeitskreis des Naturschutzbundes (Nabu) in Dreba beteiligt sich seit Jahren öffentlichkeitswirksam an der Wahl zum Vogel des Jahres. Zum 50. Jubiläum der Aktion waren die Spielregeln etwas verändert worden, denn alle Menschen in Deutschland konnten sich an der Wahl beteiligen, wo sonst nur eine Fachjury die Entscheidung getroffen hat.